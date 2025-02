Playoff Champions League, Milan-Feyenoord 1-1: Gimenez-gol ma Theo si fa espellere, rossoneri eliminati

Santiago Giménez è il 2° giocatore a segnare sia a favore che contro una stessa squadra in una singola edizione nelle grandi competizioni europee, dopo Conny Torstensson (con e contro il Bayern Monaco nella Coppa dei Campioni 1973/74).

Prima di stasera, solo in un'altra occasione il Milan era stato eliminato dalla Champions League in uno scontro diretto contro una squadra olandese, in occasione della finale persa contro l'Ajax nella stagione 1994/95.

Solo il Chicharito Hernández (14) ha realizzato più reti di Santiago Giménez tra i giocatori messicani in Champions League (otto – segue a sette Hector Herrera).

Quello di Santiago Giménez contro il Feyenoord (00:36’’) è il 3° gol più veloce realizzato dal Milan in un match di Champions League dopo quello di Alexandre Pato (00:24’’ vs Barcellona, il 13 settembre 2011) e di Clarence Seedorf (00:21’’ vs Schalke 04, il 28 settembre 2005).

Solo Atalanta (14) e Lazio (13) hanno realizzato più reti di testa rispetto al Milan tra le formazioni di Serie A tra tutte le competizioni in questa stagione (10, come l’Inter).

Solo il Man City (nove) ha colpito più legni del Milan in questa UEFA Champions League (sette).

Il Milan è stato eliminato in sei delle sette doppie sfide di Champions League dopo aver perso la partita d’andata (0-1 vs Feyenoord all’andata e 1-1 al ritorno).

Il Feyenoord si è qualificato agli ottavi di finale in Coppa dei Campioni/Champions League per la prima volta dalla stagione 1974-75.

Il Feyenoord è la prima formazione a concedere cinque reti sugli sviluppi di corner in una singola stagione di Champions League a partire dalla Juventus nel 2005/06 (cinque anche in quel caso).

Il Milan ha concesso appena due tiri totali nella prima frazione di gioco in un match di Champions League (due vs Feyenoord) per la prima volta dal 19 settembre 2023 (due anche in quel caso vs Newcastle).

Solo il Monaco (tre) ha ricevuto più espulsioni rispetto al Milan in questa Champions League (due, come Juventus e Lille).

Solo lo Sporting Lisbona (quattro) ha subito più reti di testa in casa rispetto al Milan in questa Champions League (tre – Konaté, van Dijk e Carranza).

Con 23 anni e 258 giorni, il Feyenoord ha schierato questa sera contro il Milan la sua formazione titolare più giovane in un match di Champions League/Coppa dei Campioni.