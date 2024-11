Milan, con l'Empoli un solo risultato utile: serve tornare a correre anche in campionato

Fonseca dovrebbe rilanciare Pulisic e Leao dal 1' e sta pensando di giocarsi la carta Musah come trequartista di destra, per completare il terzetto alle spalle di Morata. A formare la diga di centrocampo ci saranno i soliti Fofana e Reijnders, mentre in difesa dovrebbe esserci ancora Emerson Royal a destra, con Gabbia in mezzo a far coppia con Thiaw. Theo completerà la linea a quattro davanti a Maignan.