Champions League, Slovan Bratislava-Milan 2-3: Leao e Abraham evitano problemi a Fonseca

Per la prima volta in Champions League, il Milan ha realizzato almeno tre gol per tre partite consecutive; considerando anche la Coppa dei Campioni, non accadeva da settembre 1989.

Il Milan ha vinto due trasferte di fila in Champions League per la prima volta da ottobre 2009 – anche in quel caso una delle due vittorie fu contro il Real Madrid.

Il Milan ha eguagliato la sua più lunga serie di partite senza clean sheet in Champions League: nove gare di fila, come tra marzo 2008 e marzo 2010.

Il Milan ha vinto tutte le sue tre gare ufficiali contro lo Slovan Bratislava con un punteggio aggregato di 8-2.

Tutti i quattro gol di Rafael Leão in questa stagione in tutte le competizioni sono arrivati fuori casa; nessun giocatore del Milan ha segnato più di lui in trasferta (quattro anche per Christian Pulisic).

Da quando gioca in Serie A, solo una volta prima di stasera Tammy Abraham era riuscito a segnare e fornire assist nella stessa partita tra tutte le competizioni, il 20 gennaio 2022, in Roma-Lecce 3-1.

Christian Pulisic ha stabilito il suo record realizzativo in una singola stagione di Champions League (tre reti).

Christian Pulisic ha preso parte a quattro gol nelle ultime cinque presenze in Champions League (tre gol e un assist).

Tigran Barseghyan è il secondo giocatore armeno a trovare la rete in Champions League, dopo Henrikh Mkhitaryan.

Nino Marcelli (19 anni e 181 giorni) è il più giovane slovacco ad aver mai segnato in Champions League.

Tra la rete dell'1-0 di Christian Pulisic e quella dell'1-1 di Tigran Barseghyan sono trascorsi solo 167 secondi.

Noah Okafor ha collezionato stasera la sua 50ª presenza con il Milan in tutte le competizioni.