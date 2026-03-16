Milan, Jashari resta un’incognita: 40 milioni di dubbi

Sicuramente l’età (24 anni da compiere a luglio) è dalla sua parte e sicuramente allenarsi con Modric e Rabiot agli ordini di Allegri non potrà che farlo crescere, ma in attesa di conoscere appieno le sue qualità e in attesa che lasci un segno in rossonero, qualche domanda alla dirigenza del Diavolo sorge spontanea: è stato giusto investire una cifra così importante per un giocatore con quelle caratteristiche quando era già stato comprato Ricci? Non sarebbe stato meglio investire su un attaccante o su un difensore centrale invece di spendere 40 milioni per la riserva di Rabiot che se sta bene gioca sempre? Quali sono i progetti per la prossima stagione? Giocherà titolare?