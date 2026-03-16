Allegri, parla l'agente: "Non ha mai pensato di vincere lo scudetto. Macché strategia: realismo e correttezza"

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza". Parole di Giovanni Branchini, procuratore del tecnico del Milan. "Il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori - ha aggiunto - Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione", ha detto a 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1. Sull'Inter: "Ha una struttura societaria e una squadra molto forti e farà suo questo campionato, come merita. In passato ha fatto dei miracoli, perché arrivare due volte in finale di Champions per l'espressione del calcio italiano è miracoloso. Trovo sia stato ingeneroso e scorretto presentare la finale contro il Psg come una gara equilibrata, dove l'Inter avesse delle chances. Aveva già fatto un miracolo fino a quel momento, non poteva essere competitiva. Ci si è dimenticati di questa cosa prima della finale e poi si è parlato di una Waterloo infinita.