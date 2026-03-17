Slot sulla gaffe di Tudor: "Noi pelati da dietro siamo tutti uguali..."

Una situazione grottesca chiusa con una battuta. Nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Galatasaray, Arne Slot, è tornato su un caso che, nelle ultime 48 ore, ha scatenato l'ilarità dei social. Prima del calcio d'inizio tra Liverpool-Tottenham, Igor Tudor, tecnico degli Spurs, si è avvicinato alla panchina dei Reds per scambiare la classica stretta di mano con il collega.

L'ex Juve però si è reso protagonista di una gaffe scambiando l'olandese con Allan Dixon, membro del suo staff. Slot ha commentato così l'episodio: "Non l'ho visto ma me ne hanno parlato. Ci sono tante persone senza capelli e da dietro sono tutte simili", spiega con un sorriso sulle labbra il manager del Liverpool. "Penso che comunque sia stata una cosa divertente e nel calcio c'è bisogno di leggerezza".