Slot sulla gaffe di Tudor: "Noi pelati da dietro siamo tutti uguali..."

17 Mar 2026 - 18:07
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Una situazione grottesca chiusa con una battuta. Nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Galatasaray, Arne Slot, è tornato su un caso che, nelle ultime 48 ore, ha scatenato l'ilarità dei social. Prima del calcio d'inizio tra Liverpool-Tottenham, Igor Tudor, tecnico degli Spurs, si è avvicinato alla panchina dei Reds per scambiare la classica stretta di mano con il collega.
L'ex Juve però si è reso protagonista di una gaffe scambiando l'olandese con Allan Dixon, membro del suo staff. Slot ha commentato così l'episodio: "Non l'ho visto ma me ne hanno parlato. Ci sono tante persone senza capelli e da dietro sono tutte simili", spiega con un sorriso sulle labbra il manager del Liverpool. "Penso che comunque sia stata una cosa divertente e nel calcio c'è bisogno di leggerezza".

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