Milan, Fonseca: "Allo scudetto io continuo a crederci. Fischi? L'avrei fatto anche io"

"È stata una partita molto tattica, con le due squadre che hanno avuto troppo rispetto dell'avversario e senza correre rischi - ha proseguito Fonseca a Dazn - La Juve difende molto bene e non è facile creare opportunità, quelle che abbiamo avuto non le abbiamo sfruttate con decisioni non buone. Possiamo fare qualcosa in più, ma non abbiamo rischiato e sbagliato spesso l'ultimo passaggio. Non dimentichiamo che loro qui hanno fatto 4 gol contro l'Inter, ma potevamo fare di più. Se vuoi fare gol devi rischiare di più", ha ribadito. Il tecnico rossonero ha poi spiegato che "Pulisic è arrivato con un problema dalla Nazionale, lo abbiamo provato e non si sentiva tanto bene. Avrei fatto giocare la stessa squadra di Madrid, ma Pulisic non era in forma".