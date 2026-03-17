Salta Finalissima: l'Argentina farà un'amichevole col Guatemala

17 Mar 2026 - 18:19
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Dopo la definitiva cancellazione della 'finalissima' con la Spagna che si sarebbe dovuta disputare il 27 marzo prossimo in Qatar, la Federcalcio argentina (Afa) è corsa ai ripari ed ha annunciato che la 'Selección' di Lionel Messi giocherà il 31 marzo in Argentina un'amichevole contro il Guatemala. Lo riferisce una breve nota dove si informa che "nei prossimi giorni verrà reso noto il cronoprogramma di lavoro, i convocati per la partita e lo stadio dove si disputerà".

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