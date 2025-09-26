Milan e Monza, l'epopea Berlusconi nel calcio: quasi 40 anni di successi e idee rivoluzionarie

Il Monza è passato ufficialmente, ed è la chiusura di un'epopea, quella della famiglia Berlusconi nel calcio, che durava dai primi mesi del 1986, quasi 40 anni. Un'era di successi e trofei e di idee rivoluzionarie che hanno cambiato per sempre il modo di approcciarsi allo sport più popolare del mondo. L'acquisto di un Milan ridotto quasi sul lastrico e portato sul tetto del mondo, è stato un punto di svolta nella gestione delle società sportive. Silvio Berlusconi ha portato la sua visione imprenditoriale in un settore ancorato a vecchi sistemi. Dopo poco più di un anno ha assunto un allenatore semisconosciuto che ha stravolto le logore logiche del pallone italiano. Ha dimostrato, tra le altre cose, che si poteva andare al Santiago Bernabeu e cercare di imporre il proprio gioco. Poi, quando la pressione fisica e mentale sembrava aver prosciugato i giocatori, il Presidente ha cambiato guida tecnica affidandosi a un allenatore praticamente senza esperienza che, sulla falsariga del predecessore ma diminuendo i carichi di lavoro fisici e tattici, ha continuato a riempire la bacheca rossonera.