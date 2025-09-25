Logo SportMediaset
Cessione Monza: Fininvest ha completato il closing con Beckett Layne Ventures

Alla società di Brandon Berger va l'80% delle quote del club

25 Set 2025 - 14:18
© Getty Images

© Getty Images

Fininvest e Beckett Layne Ventures (Blv) hanno finalizzato il closing relativo alla cessione dell'AC Monza. Alla società di Brandon Berger, partner finanziario e consulente strategico per aziende attive nei settori dello sport, dei media e dell'intrattenimento, va l'80% delle quote del club, mentre il restante 20% sarà ceduto entro giugno 2026. L'operazione, secondo quanto si apprende, assegna al club un 'enterprise value' di 45 milioni di euro.

IL COMUNICATO

Fininvest S.p.A. ha perfezionato in data odierna il primo closing dell'operazione per la cessione del capitale sociale dell'AC Monza S.p.A. alla Beckett Layne Ventures (BLV), che rileva il controllo della società. La cessione era stata preannunciata lo scorso primo luglio.

A seguito del completamento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e del verificarsi delle condizioni previste dall'accordo, Blv assume ufficialmente il controllo del Club, riporta un comunicato, con l'80% delle azioni. Fininvest resterà azionista del club con una quota del 20%, che verrà ceduto a Blv entro il giugno 2026.

"RIPORTEREMO IL MONZA SUI PALCOSCENICI CHE MERITA"
"Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza". Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures, commentano così l'acquisizione della squadra di calcio e, in una nota, ringraziano "la famiglia Berlusconi, il Gruppo Fininvest e Adriano Galliani", a cui rivolgono "un caloroso augurio per il suo futuro". "Di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno", aggiungono i due americani, che si dicono "impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita" del Monza. L'obiettivo, sottolineano, è quello di "riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente".

monza

