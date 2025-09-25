Cessione Monza: Fininvest ha completato il closing con Beckett Layne Ventures

"RIPORTEREMO IL MONZA SUI PALCOSCENICI CHE MERITA"

"Oggi entriamo in una nuova fase di questa entusiasmante sfida e nel farlo avvertiamo tutta la responsabilità che deriva dalla gestione di un bene così prezioso come AC Monza". Brandon Berger e Lauren Crampsie, partner di Beckett Layne Ventures, commentano così l'acquisizione della squadra di calcio e, in una nota, ringraziano "la famiglia Berlusconi, il Gruppo Fininvest e Adriano Galliani", a cui rivolgono "un caloroso augurio per il suo futuro". "Di fronte al bagaglio di tradizioni e passioni rappresentato dal Club e dai suoi tifosi sentiamo il dovere di garantire serietà e impegno", aggiungono i due americani, che si dicono "impazienti di intraprendere iniziative e promuovere progetti mirati alla crescita" del Monza. L'obiettivo, sottolineano, è quello di "riportare quanto prima la squadra sui palcoscenici che merita, di valorizzare il suo legame con il proprio territorio e di soddisfare le ambizioni della propria gente".