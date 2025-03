Milan double face: a Napoli può indirizzare il proprio destino Champions e quello tricolore dell'Inter

Il Milan è nono in classifica ma i punti dal quarto posto sono "solo" sei. Al netto della straordinaria discontinuità sin qui mostrata dai rossoneri, l'obiettivo Champions insomma è ancora possibile. Certo, davanti c'è chi sta decisamente bene, si veda il Bologna. Chi vola oggi sulle ali dell'entusiasmo, come la Fiorentina. Chi ancora è risalito con grande costanza di rendimento e intende continuare a farlo, come la Roma. Poi c'è chi è invece acciaccato, la Lazio, e chi in disarmo completo, come la Juve. Cinque squadre da rimontare sono tante, eppure i numeri lasciano intendere che sia ancora possibile. Dopo la sosta, la squadra di Conceiçao avrà tra le mani le carte del proprio destino (senza scordare la Coppa Italia e il derby con l'Inter in semifinale: c'è in gioco un trofeo e l'accesso all'Europa, seppure minore). Ma è al campionato che prima di dovrà guardare, con una sfida potenzialmente decisiva per sé e per il campionato stesso: la trasferta di Napoli. L'obbligo di un risultato positivo per i rossoneri, meglio di una vittoria - a questo punto della stagione un pareggio servirebbe a poco - pesa tuttavia inevitabilmente anche sulla corsa scudetto, con il Napoli staccato di tre punti dall'Inter capolista. Al Maradona, insomma, il Milan può scrivere il proprio destino ma indirizzare positivamente anche quello dei cugini nerazzurri. Un bel dilemma, si direbbe, non certo per la squadra ma di sicuro per i tifosi rossoneri.