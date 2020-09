Milan, Diaz si presenta: "Lottiamo per lo scudetto, voglio lasciare un segno"

MILAN

Brahim Diaz si presenta al popolo rossonero e lo fa con le idee chiare: "È un grande orgoglio essere qui, il Milan è un club con una storia immensa e io voglio lasciare un segno", ha detto lo spagnolo classe '99, arrivato in prestito dal Real Madrid. Non solo ambizioni personali, naturalmente, ma anche di squadra: "Il Milan deve aspirare allo scudetto, non solo a tornare in Champions League. Ibrahimovic e Tonali sono ottimi segnali".

Diaz, che avrà proprio la maglia indossata da Zlatan nell'ultima stagione, la numero 21, ha anche parlato di quello che potrebbe essere il suo ruolo negli schemi tattici di Pioli: "Sono felice dell'accoglienza ricevuta ed è bello indossare questa maglia. Nel 2011 sono stato a San Siro e fu speciale, come lo è allenarsi oggi qui. Per quanto riguarda la mia posizione preferisco giocare da trequartista. Sono un giocatore con un buon dribbling e una buona qualità tecnica, ma le cose che ci siamo detti io e il mister restano tra noi. Non ne parlerò, posso solo dire che io voglio giocare qui e penserò solo al Milan, che è una squadra di leggende come Paolo Maldini. Voglio fare il massimo insieme ai miei compagni, ho molto da imparare qui".

Uno modello a cui ispirarsi, comunque, ce l'ha: "Da piccolo guardavo sempre Iniesta e sono cresciuto con lui, ma anche Ibra è un fenomeno. È un piacere giocare con lui". A Milano Diaz ritrova anche un'amicizia importante: "Castillejo è un mio grande amico e connazionale. Sono contento di condividere con lui questa esperienza".

Sull'addio al Real, infine, il talentino spagnolo ha poco da aggiungere: "Inutile parlarne, penso solo al Milan. Avevo diverse offerte, ma ho scelto di venire qui per fare qualcosa di importante".