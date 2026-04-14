I ruoli non suoi, l'infortunio costante e l'atteggiamento oltre ai numeri: dove nasce la crisi di Leao

E invece no, non è così. Al Milan è mancato un leader nella stagione in corso e il rendimento delle ultime gare lo ha confermato, prima che i fischi di San Siro lo certificassero. Nell'applauso ironico all'arbitro Marchetti nella sconfitta per 3-0 a San Siro contro l'Udinese, c'è tutta la frustrazione del 26enne, che non ha trovato il trampolino che cercava per una carriera al bivio. Buon calciatore con lunghe pause tra una giocata decisiva e l'altra oppure potenziale campione mai sbocciato fino in fondo?