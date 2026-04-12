FUTURO INCERTO

Milan, è tutto di nuovo da rifare: la mancata Champions può portare a un'altra rivoluzione

Giocatori, tecnico, ma anche i ruoli dirigenziali: si va verso una resa dei conti sanguinosa

12 Apr 2026 - 10:41
videovideo

Può succedere tutto come niente, in fondo a un mese disastroso, il mese in cui Massimiliano Allegri aveva dato appuntamento alla sua squadra. E' andato ripetendo per settimane che a fine marzo sarebbe stato il momento di aprire la mano e scoprire quanta sabbia era rimasta tra le dita e di granellini, a metà aprile, ne sono rimasti pochi pochi. Facendo due conti, tre miseri punti sulla Juve e cinque sul Como (che però oggi gioca in casa contro l'Inter), avamposto dal quale difendere un posto Champions che era scontato e invece non è più sicuro per niente. Con quel che ne consegue, in termini di conseguenze.

Ecco, appunto, le conseguenze. Rafa Leao ieri si è preso la prima, sonora, bordata di fischi dal suo pubblico. Un invito a dare qualcosa in più, a voler essere morbidi, in realtà la certificazione di un rapporto finito per stanchezza (dei tifosi) e apatia (di Leao). Cosa accadrà nel prossimo mercato non è dato saperlo, anche se non è difficile immaginarsi che il Milan ascolterà eventuali offerte. Con la certezza, ahiloro, che le cifre richieste e ipotizzate solo tre anni fa si siano sgonfiate parecchio. Insomma, con la cessione di Leao non si diventa ricchi e nemmeno si può contare di poter trovare un sostituto all'altezza. Ma Rafa è uno soltanto, la prima fila di una lista che potrebbe essere lunghetta. Ci sono Fullkrug e Gimenez, Loftus-Cheek e magari Pulisic, Tomori, Estupinan e chissà chi altro, tutta gente che potrebbe dover svuotare l'armadietto di Milanello per cercare fortuna altrove. 

Il problema è che all'appuntamento con i conti di Primavera è arrivato sgonfio anche Massimiliano Allegri, granitica certezza del nuovo Milan fino a una manciata di settimane fa. Si diceva: ha perso punti con le squadre della parte destra della classifica, ma il rendimento negli scontri diretti è la dimostrazione di un lavoro fatto bene. Solo che i punti con le squadre della parte destra della classifica li perde ancora e quelli con la parte destra cominciano a mancare. Inter a parte, con cui il saldo è clamorosamente positivo, sconfitta a Napoli (a San Siro aveva vinto), sconfitta all'Olimpico contro la Lazio (all'andata aveva vinto), pareggio contro la Roma (sempre tre punti all'andata). Mancano Juve e Atalanta da affrontare in casa e non c'è margine d'errore. Un posto Champions si gioca lì. Insieme al futuro di Allegri che, nel frattempo, strizza l'occhio alla Nazionale. 

Giocatori, allenatore e, come dicevamo, dirigenza. Gerry Cardinale valuta e ci mancherebbe pure. E potrebbe anche decidere che non va bene così. Igli Tare e Giorgio Furlani restano su sponde opposte dello stesso fiume. Con l'uscita di Elliott si pensava a un addio dell'ad, adesso sembra invece eventualmente più probabile quello del ds. Anche se, come nel caso dei giocatori, poi andrebbe individuato un sostituto all'altezza. Magari uno che possa costruire la squadra che verrà con l'allenatore, vecchio o nuovo che sia. 

In questo senso vale la pena tenere alte le antenne anche a qualche chilometro da Milano. C'è, come detto, movimento attorno alla Nazionale, c'è movimento a Roma (Gasperini-Ranieri-Massara), c'è movimento a Napoli (Conte?). Tutte situazioni in bilico che potrebbero portare a tutto o, appunto, a niente. La ruota sta girando, va solo capito dove si fermerà. 

Leggi anche

Milan, che sberla dall'Udinese: rossoneri travolti tra i fischi, ora la Champions non è più al sicuro

milan

Ultimi video

01:56
L'Inter senza Lautaro

L'Inter senza Lautaro

01:25
DICH ZAPPACOSTA MIX BERGAMO DICH

Zappacosta: “Tanto rammarico, concedere un gol così non è facile da digerire”

03:32
DICH SPALLETTI MIX BERGAMO DICH

Spalletti: “Champions? La Juve c’è, c’è sempre stata”

01:15
DICH HOLM MIX BERGAMO DICH

Holm: "Nel secondo tempo abbiamo dimostrato la nostra forza e ho fatto quasi un assist..."

01:56
DICH ALLEGRI DA MIX SAN SIRO DICH

Allegri: "Leao ha fatto una buona partita, deve stare sereno"

06:02
DICH RABIOT DA MIX SAN SIRO DICH

Rabiot non salva nessuno: "I fischi a Leao? Valgono anche per noi. Abbiamo sbagliato di squadra”

01:56
DICH GROSSO PRE GENOA DICH

Sassuolo, Grosso: "Vogliamo essere ambiziosi. Bello abbracciare De Rossi"

02:02
DICH CUESTA PRE NAPOLI DICH

Parma, Cuesta: "Napoli fortissimo, ma si può anche battere"

00:53
Napoli, ritorna Hojlund

Napoli, ritorna Hojlund

01:47
San Siro, bottino magro

San Siro, bottino magro

01:41
Atalanta-Juve, precedenti

Atalanta-Juve, precedenti

01:02
Spalletti: ancora Juve

Spalletti: ancora Juve

02:04
Spalletti fino al 2028

Spalletti fino al 2028

01:45
Il Como non teme l'Inter

Il Como non teme l'Inter

02:07
Inter, parla Sommer

Inter, parla Sommer

01:56
L'Inter senza Lautaro

L'Inter senza Lautaro

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI PRE UDINESE DICH

Allegri: "Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro"

Pulisic e l'app di incontri per vip, arriva il colpo di scena: "Non è un traditore"

Allegri e il campionato

Allegri: "Dopo Napoli vissuti due giorni difficili. Se ci facciamo travolgere dagli eventi succede un disastro"

La preoccupazione di Allegri: "Posto Champions a rischio, il cambio di modulo non c'entra"

Lewandowski, l'agente a Barcellona per valutare l'offerta blaugrana: Milan e Juve alla finestra

Milan, è tutto di nuovo da rifare: la mancata Champions può portare a un'altra rivoluzione

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:40
Liga: è la 'Jornada Retro', ecco le maglie della tradizione
12:23
Ternana, la proprietà: "Non immetteremo nuove risorse"
 Del Piero e Maldini
12:13
Elezioni Figc: suggestioni Del Piero e Maldini ma solo con ruoli operativi
Maurizio Mariani
11:00
Champions League: Mariani per Liverpool-PSG. E poi la finale?
Ranieri: "Raspadori non è voluto venire, abbiamo cambiato strategia"
10:00
Italia, rispunta il nome di Ranieri: direbbe ancora no alla chiamata da ct?