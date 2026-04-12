Milan, è tutto di nuovo da rifare: la mancata Champions può portare a un'altra rivoluzione

Può succedere tutto come niente, in fondo a un mese disastroso, il mese in cui Massimiliano Allegri aveva dato appuntamento alla sua squadra. E' andato ripetendo per settimane che a fine marzo sarebbe stato il momento di aprire la mano e scoprire quanta sabbia era rimasta tra le dita e di granellini, a metà aprile, ne sono rimasti pochi pochi. Facendo due conti, tre miseri punti sulla Juve e cinque sul Como (che però oggi gioca in casa contro l'Inter), avamposto dal quale difendere un posto Champions che era scontato e invece non è più sicuro per niente. Con quel che ne consegue, in termini di conseguenze.



Ecco, appunto, le conseguenze. Rafa Leao ieri si è preso la prima, sonora, bordata di fischi dal suo pubblico. Un invito a dare qualcosa in più, a voler essere morbidi, in realtà la certificazione di un rapporto finito per stanchezza (dei tifosi) e apatia (di Leao). Cosa accadrà nel prossimo mercato non è dato saperlo, anche se non è difficile immaginarsi che il Milan ascolterà eventuali offerte. Con la certezza, ahiloro, che le cifre richieste e ipotizzate solo tre anni fa si siano sgonfiate parecchio. Insomma, con la cessione di Leao non si diventa ricchi e nemmeno si può contare di poter trovare un sostituto all'altezza. Ma Rafa è uno soltanto, la prima fila di una lista che potrebbe essere lunghetta. Ci sono Fullkrug e Gimenez, Loftus-Cheek e magari Pulisic, Tomori, Estupinan e chissà chi altro, tutta gente che potrebbe dover svuotare l'armadietto di Milanello per cercare fortuna altrove.