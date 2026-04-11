Milan, Leao fischiato sonoramente dal pubblico al momento della sostituzione

Bordata di fischi per Rafa Leao al 76', quando cioè Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo per fare entrare Loftus-Cheek con il Milan già sotto di tre reti in casa contro l'Udinese. Il portoghese si è reso protagonista di una gara di basso livello ma, soprattutto, a indispettire il pubblico di San Siro è il solito scarso impegno unito a qualche giocata leziosa e inutile quando sarebbe invece stato importante essere il più concreti possibile.