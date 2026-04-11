Milan, Leao fischiato sonoramente dal pubblico al momento della sostituzione
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Bordata di fischi per Rafa Leao al 76', quando cioè Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo per fare entrare Loftus-Cheek con il Milan già sotto di tre reti in casa contro l'Udinese. Il portoghese si è reso protagonista di una gara di basso livello ma, soprattutto, a indispettire il pubblico di San Siro è il solito scarso impegno unito a qualche giocata leziosa e inutile quando sarebbe invece stato importante essere il più concreti possibile.
I tifosi hanno tra l'altro lasciato il Meazza con grande anticipo evidentemente molto delusi dalla prestazione dei rossoneri, che ora rischiano anche il posto Champions. Settimana prossima il Milan sarà ospitato dal Verona al Bentegodi, poi ospiterà la Juve in quello che ha tutta l'aria di poter essere il match decisivo nella corsa ai primi quattro posti. Fischi ovviamente poi per tutta la squadra al termine della partita.