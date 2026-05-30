Monza in festa, oggi pomeriggio sfilata in città

30 Mag 2026 - 13:10
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La festa è già iniziata ieri al fischio finale della partita contro il Catanzaro ma oggi al via le celebrazioni ufficiali: per il Monza tornato in serie A sfilata sul bus scoperto insieme al tecnico Paolo Bianco nelle zone più rappresentative della città. Dalle 16,45 il pullman inizierà il suo percorso da Re de Sass (piazza Citterio), toccando il Ponte dei leoni, l'Arengario e piazza Trento e Trieste. Ieri notte piazza Duomo è stata invasa dai tifosi che dopo un anno di serie B ritrovano la serie maggiore e il grande calcio. Un traguardo non scontato e in parte anche sofferto fino alla fine, con il Catanzaro di Aquilani che ha fatto tremare il popolo biancorosso.

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