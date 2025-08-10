Milan, Allegri: "Contento del mese di lavoro, ora viene il bello e serve attenzione. Modric doveva giocare meno"

Il tecnico toscano sorride dopo un mese di preparazione e punta forte all'esordio in Coppa Italia contro il Bari
Nonostante il ko del suo Milan contro il Chelsea per 4-1 Massimiliano Allegri è soddisfatto. Il tecnico dei rossoneri, al termine dell'ultima amichevole prima dell'esordio ufficiale in Coppa Italia, sorride per quanto visto in campo e per aver evitato bollettini dall’infermeria: "Abbiamo finito un mese di preparazione senza infortuni ed è importante, perché possiamo preparare bene la Coppa Italia. Oggi in 10 abbiamo fatto bene e siamo stati ordinati, abbiamo preso gol in cui dovevamo stare attenti e sistemeremo. Dopo un mese abbiamo fatto bene e lavorato bene, ora serve attenzione perché domenica c'è una partita da dentro-fuori ed è un nostro obiettivo"
"Abbiamo migliorato dal punto di vista difensivo, quando siamo compatti difendiamo meglio e ci sta. Prendere gol dopo 7' da palla inattiva e il secondo gol uguale... Certo, bisogna lavorare. Ma serve spirito e nessuna delusione, una sconfitta non cambia il valore di una squadra. Due partite in due giorni, rientriamo bene a Milano" ha detto.
Parlando di Leao, poi, ha fatto i complimenti al portoghese: "Ha alzato il livello d'attenzione, le prestazioni sono pesanti. Bisogna sfruttare meglio le occasioni, il ragazzo ha lavorato bene e c'è da fare i complimenti". E non manca neanche il riferimento alla cessione di Thiaw: "Dispiace sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è così, ho degli ottimi giocatori che si mettono a disposizione. Vediamo cosa farà la società tra difensore e attaccante, dietro abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori e per domenica ci siamo".
Sull'impiego di Luka Modric dal secondo tempo ha precisato: "È arrivato da 10 giorni e deve lavorare, ho cambiato i piani perché doveva giocare 30' e invece con l'espulsione ne ha giocati 45'. Volevo vedere, deve comunque migliorare la condizione perché è partito dopo gli altri".
Un ko, quello contro i Blues, che non ridimensiona il Milan: "Il calcio d'estate è così, bisogna imparare e migliorare. Serve attenzione nei dettagli, sono contento di come ha lavorato la squadra nel mese. Ora inizia la stagione che conta, quella divertente".
