Milan, Allegri: "Contento del mese di lavoro, ora viene il bello e serve attenzione. Modric doveva giocare meno"

Parlando di Leao, poi, ha fatto i complimenti al portoghese: "Ha alzato il livello d'attenzione, le prestazioni sono pesanti. Bisogna sfruttare meglio le occasioni, il ragazzo ha lavorato bene e c'è da fare i complimenti". E non manca neanche il riferimento alla cessione di Thiaw: "Dispiace sia andato via, ma la società si sta muovendo per trovare il sostituto. Il mercato è così, ho degli ottimi giocatori che si mettono a disposizione. Vediamo cosa farà la società tra difensore e attaccante, dietro abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori e per domenica ci siamo".