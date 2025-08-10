Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
LIVE

L'AMICHEVOLE

Chelsea-Milan 3-1, la partita in diretta

Ultima amichevole dei rossoneri prima dell'esordio in gara ufficiale contro il Bari in Coppa Italia

10 Ago 2025 - 17:36
© Getty Images

© Getty Images

LA CRONACA DELLA PARTITA

Secondo tempo

30' - Estevao! Destro velenosissimo dalla distanza del brasiliano, Maignan si distende deviando in angolo.

29' - Cambia anche Allegri, fuori Musah per Dutu.

28' - Dopo il cooling break il Chelsea cambia pelle, con una girandola di cambi per Maresca: dentro Walsh, George, Hato ed Essugo per Neto, Gittens, Adarabioyo e Caicedo.

25' - GOL DEL MILAN CON FOFANA! Doppia occasione per i rossoneri, prima con Loftus-Cheek che si fa murare da Acheampong, poi sugli sviluppi la palla finisce sui piedi di Saelemaekers che premia l'inserimento di Fofana che fredda Sanchez sul suo palo con un tiro potente. Risultato sul 3-1 per il Chelsea.

22' - GOL DI DELAP E 3-0 CHELSEA! L'inglese è glaciale dal dischetto, tiro potente e teso rasoterra che Maignan non riesce a intercettare.

20' - RIGORE PER IL CHELSEA! Musah stende Estevao in area, per l'arbitro Salisbury non ci sono dubbi nell'indicare il dischetto.

15' - Maresca sostituisce Joao Pedro, Enzo Fernandez, James e Palmer con Delap, Andrey Santos, Malo Gusto ed Estevao.

13' - Enzo Fernandez dalla distanza, Maignan si distende e neutralizza la conclusione in due tempi.

12' - Chalobah esce per infortunio, al suo posto Acheampong.

11' - Occasione Milan con Fofana e Bartesaghi! Palla gol gigantesca per i rossoneri, col centrocampista che riesce a saltare Sanchez, ma poi Bartesaghi lo ostacola e non riesce a calciare in tempo prima del ritorno della difesa Blues.

10' - Adarabioyo mette una pezza e salva su Leao che stava andando dritto in rete.

3' - Si fa vedere subito Modric! Dagli sviluppi di un corner Blues i rossoneri partono in un contropiede fulmineo con Saelemaekers che serve il croato che arriva fino in area di rigore, ma il tiro è troppo debole per impensierire Sanchez che la fa sua in due tempi.

1' - Inizia il secondo tempo ed è il momento della prima volta di Luka Modric in rossonero, prendendo il posto di Ricci.

Primo tempo

47' OCCASIONE CHELSEA - Doppia occasione per i Blues con Neto e Cucurella, si salvano i rossoneri. Il primo tempo si chiude qui, con l'autorete di Coubis e il raddoppio di Joao Pedro.

46' - Bella iniziativa di Saelemaekers, che poi conclude alto di sinistro

44' - Leao riparte in contropiede e scappa a Cucurella, ma il destro è debole

42' MILAN, GOL ANNULLATO - Leao insacca in tuffo di testa, ma è in fuorigioco

41' - Punizione di Saelemaekers dal limite, palla sulla barriera

24' OCCASIONE CHELSEA - Altra punizione di Palmer, palla a lato non di molto

20' OCCASIONE CHELSEA - Sulla punizione nata dal rosso a Coubis, Palmer scheggia l'esterno del palo

18' ESPULSIONE - Coubis stende Joao Pedro lanciato a rete: rosso diretto e Milan in dieci

17' OCCASIONE MILAN - Bella palla dentro di Leao per Saelemaekers, che impegna Sanchez. La ribattuta di Leao finisce alta

14' - Joao Pedro rientra sul destro e calcia, tutto facile per Maignan che blocca a terra

8' CHELSEA 2-0 - Partenza choc per i rossoneri: questa volta è Joao Pedro a raddoppiare anticipando di testa Tomori

5' CHELSEA 1-0 - Chelsea subito in vantaggio: punizione dalla sinistra di James e sfortunata autorete di Coubis

Le formazioni di Chelsea-Milan
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Milan (3-5-1-1): Maignan; Coubis, Tomori, F. Terracciano; Musah, Fofana, Ricci, Saelemaekers, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri

milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:37
Cose da (Nico) Paz

Cose da (Nico) Paz

01:38
Una certezza per l'Inter

Lautaro, una certezza per l'Inter

01:33
Contro il Dortmund

Juve, esame Dortmund

01:46
È De Bruyne-mania

Napoli, è De Bruyne-mania

01:40
MCH PSV-SPARTA ROTTERDAM 6-1 MCH

Eterno Perisic e il figlio di Van Bommel: il Psv ne segna sei

01:32
MCH BOCA-RACING CLUB 1-1 MCH

Il Boca Juniors pareggia col Racing Club: gli highlights dell'1-1

01:22
MCH PALERMO-MAN CITY 0-3 MCH

Il Manchester City vince con il Palermo: "cugini" battuti 3-0

01:43
MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

00:56
MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

02:22
MCH STOCCARDA-BOLOGNA 0-1 MCH

Il Bologna vince a Stoccarda: highlights

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

I più visti di Milan

Jashari, primo giorno da rossonero: al lavoro insieme ai nuovi compagni

Stach risponde a Gimenez, Allegri fermato dal Leeds in amichevole

Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari

NUOVA MCH MILAN-PERTH 9-0 MCH

Milan esagerato: nove gol al Perth, gli highlights

Jashari, prime parole al Milan: "Essere qui con Modric è incredibile. Ho amato Pirlo e Baggio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:02
Bologna supera 3-0 Stoccarda in amichevole
16:27
Mls, Son fa il suo esordio e procura un rigore per Los Angeles Fc
16:13
Dortmund-Juventus: le scelte ufficiali di Kovac e Tudor
15:54
Milan-Cremonese, campioni della Nhl ospiti a San Siro
14:57
Chelsea-Milan: le formazioni ufficiali, Modric in panchina