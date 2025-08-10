Chelsea-Milan 3-1, la partita in diretta

Ultima amichevole dei rossoneri prima dell'esordio in gara ufficiale contro il Bari in Coppa Italia
© Getty Images
LA CRONACA DELLA PARTITA
Secondo tempo
30' - Estevao! Destro velenosissimo dalla distanza del brasiliano, Maignan si distende deviando in angolo.
29' - Cambia anche Allegri, fuori Musah per Dutu.
28' - Dopo il cooling break il Chelsea cambia pelle, con una girandola di cambi per Maresca: dentro Walsh, George, Hato ed Essugo per Neto, Gittens, Adarabioyo e Caicedo.
25' - GOL DEL MILAN CON FOFANA! Doppia occasione per i rossoneri, prima con Loftus-Cheek che si fa murare da Acheampong, poi sugli sviluppi la palla finisce sui piedi di Saelemaekers che premia l'inserimento di Fofana che fredda Sanchez sul suo palo con un tiro potente. Risultato sul 3-1 per il Chelsea.
22' - GOL DI DELAP E 3-0 CHELSEA! L'inglese è glaciale dal dischetto, tiro potente e teso rasoterra che Maignan non riesce a intercettare.
20' - RIGORE PER IL CHELSEA! Musah stende Estevao in area, per l'arbitro Salisbury non ci sono dubbi nell'indicare il dischetto.
15' - Maresca sostituisce Joao Pedro, Enzo Fernandez, James e Palmer con Delap, Andrey Santos, Malo Gusto ed Estevao.
13' - Enzo Fernandez dalla distanza, Maignan si distende e neutralizza la conclusione in due tempi.
12' - Chalobah esce per infortunio, al suo posto Acheampong.
11' - Occasione Milan con Fofana e Bartesaghi! Palla gol gigantesca per i rossoneri, col centrocampista che riesce a saltare Sanchez, ma poi Bartesaghi lo ostacola e non riesce a calciare in tempo prima del ritorno della difesa Blues.
10' - Adarabioyo mette una pezza e salva su Leao che stava andando dritto in rete.
3' - Si fa vedere subito Modric! Dagli sviluppi di un corner Blues i rossoneri partono in un contropiede fulmineo con Saelemaekers che serve il croato che arriva fino in area di rigore, ma il tiro è troppo debole per impensierire Sanchez che la fa sua in due tempi.
1' - Inizia il secondo tempo ed è il momento della prima volta di Luka Modric in rossonero, prendendo il posto di Ricci.
Primo tempo
47' OCCASIONE CHELSEA - Doppia occasione per i Blues con Neto e Cucurella, si salvano i rossoneri. Il primo tempo si chiude qui, con l'autorete di Coubis e il raddoppio di Joao Pedro.
46' - Bella iniziativa di Saelemaekers, che poi conclude alto di sinistro
44' - Leao riparte in contropiede e scappa a Cucurella, ma il destro è debole
42' MILAN, GOL ANNULLATO - Leao insacca in tuffo di testa, ma è in fuorigioco
41' - Punizione di Saelemaekers dal limite, palla sulla barriera
24' OCCASIONE CHELSEA - Altra punizione di Palmer, palla a lato non di molto
20' OCCASIONE CHELSEA - Sulla punizione nata dal rosso a Coubis, Palmer scheggia l'esterno del palo
18' ESPULSIONE - Coubis stende Joao Pedro lanciato a rete: rosso diretto e Milan in dieci
17' OCCASIONE MILAN - Bella palla dentro di Leao per Saelemaekers, che impegna Sanchez. La ribattuta di Leao finisce alta
14' - Joao Pedro rientra sul destro e calcia, tutto facile per Maignan che blocca a terra
8' CHELSEA 2-0 - Partenza choc per i rossoneri: questa volta è Joao Pedro a raddoppiare anticipando di testa Tomori
5' CHELSEA 1-0 - Chelsea subito in vantaggio: punizione dalla sinistra di James e sfortunata autorete di Coubis
Le formazioni di Chelsea-Milan
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Tosin, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Gittens, Palmer, Neto; Joao Pedro. All.: Maresca
Milan (3-5-1-1): Maignan; Coubis, Tomori, F. Terracciano; Musah, Fofana, Ricci, Saelemaekers, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All.: Allegri
Commenti (0)