Milan, contro il Pisa vietato fallire: obiettivo tre punti e mini fuga

In attesa del big match Napoli-Inter e della trasferta della Roma sul campo del Sassuolo, vincere contro il Pisa questa sera significherebbe mettere un po' di pressione sulle inseguitrici. Per farlo, però, il tecnico non avrà a disposizione la rosa al completo anche se potrà contare sul recupero di Nkunku: il francese ha smaltito il problema all'alluce e sarà quindi in panchina contro i toscani. Lato formazione, potrebbero esserci alcune novità rispetto alla Fiorentina. In difesa, a destra Tomori dovrebbe riposare in vista dell'Atalanta, lasciando così spazio a De Winter che verrebbe quindi schierato titolare per la prima volta in Serie A. Davanti, la coppia d'attacco sarà composta da Gimenez e Leao mentre a centrocampo gli interpreti saranno gli stessi: Modric affiancato da Ricci e Fofana con Bartesaghi e Saelemaekers sugli esterni. Ancora out per affaticamento Loftus-Cheek: l'ultimo allenamento di giovedì ha dato responso negativo.