Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Serie A

Milan, contro il Pisa vietato fallire: obiettivo tre punti e mini fuga

In attesa di Napoli-Inter e della Roma, i rossoneri vincendo si troverebbero a +4 sulle inseguitrici 

24 Ott 2025 - 07:42

"Nessuna fuga, vincere sarebbe fondamentale per avvicinarci ancora alla quota punti che serve per entrare in Champions, dobbiamo farne almeno 74". Massimiliano Allegri parlava così nella conferenza stampa di ieri: vero, pronunciare la parola Scudetto è ancora presto, ma visti gli incroci di questa giornata l'occasione per il Milan è veramente ghiotta. 

In attesa del big match Napoli-Inter e della trasferta della Roma sul campo del Sassuolo, vincere contro il Pisa questa sera significherebbe mettere un po' di pressione sulle inseguitrici. Per farlo, però, il tecnico non avrà a disposizione la rosa al completo anche se potrà contare sul recupero di Nkunku: il francese ha smaltito il problema all'alluce e sarà quindi in panchina contro i toscani. Lato formazione, potrebbero esserci alcune novità rispetto alla Fiorentina. In difesa, a destra Tomori dovrebbe riposare in vista dell'Atalanta, lasciando così spazio a De Winter che verrebbe quindi schierato titolare per la prima volta in Serie A. Davanti, la coppia d'attacco sarà composta da Gimenez e Leao mentre a centrocampo gli interpreti saranno gli stessi: Modric affiancato da Ricci e Fofana con Bartesaghi e Saelemaekers sugli esterni. Ancora out per affaticamento Loftus-Cheek: l'ultimo allenamento di giovedì ha dato responso negativo. 

Leggi anche

L'Unione Europea interviene su Milan-Como in Australia: "Confidiamo che anche la Serie A rifletta su questo approccio"

Vietato, però, sottovalutare l'avversario. Il Pisa è ancora alla ricerca della prima vittoria della stagione e farà di tutto per replicare l'impresa della Cremonese, altra neopromossa, che alla prima giornata ha battuto il Milan a San Siro. Quello di mister Gilardino potrebbe essere un classico scherzo da ex e per provarci farà affidamento all'esperienza di Albiol: lo spagnolo ha dato ottime sensazioni contro il Verona e dovrebbe guidare la difesa anche contro i rossoneri. Dopo il turno di squalifica, dovrebbe tornare titolare anche Tourè mentre Tramoni e Nzola sono i principali candidati per formare l'attacco, anche se non è da escludere Cuadrado sottopunta. 

Milan-Pisa sarà un match speciale per i due tecnici. Il passato rossonero di Gilardino è noto a tutti, ma forse molti non sanno che Allegri (livornese doc) ha fatto il suo debutto in Serie A con la maglia dei nerazzurri e proprio contro il Diavolo: era la stagione 1988/89. Insomma, entrambi vorranno fare bene contro il passato per raggiungere i propri obiettivi: da un lato la qualificazione in Champions (per ora) e dall'altro la salvezza. 

Leggi anche

Allegri avvisa il Milan: "Non parliamo di fuga, stiamo coi piedi per terra"

serie a
milan-pisa
allegri
gilardino

Ultimi video

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

03:21
DICH PIOLI POST RAPID VIENNA DICH

Pioli: “La squadra mi ha dato ciò che avevo chiesto, ora determinati in campionato"

03:45
DICH DZEKO POST RAPID VIENNA DICH

Dzeko: “Io marcatore più anziano della Conference? Vent’anni che faccio questo mestiere…"

01:51
DICH NDOUR POST RAPID VIENNA DICH

Ndour: "Abbiamo giocato bene, il gol un po' fortunato ma contava essere lì"

01:41
STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

01:33
Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina

02:03
Padova, torna Papu Gomez

Padova, torna Papu Gomez

01:42
Stasera Roma-Viktoria

Stasera Roma-Viktoria

01:46
Tomori e lo scudetto

Tomori e lo scudetto

01:44
Allegri invita alla calma

Allegri invita alla calma

01:34
La forza d'animo di Pio

La forza d'animo di Pio

01:45
Napoli, è crisi vera

Napoli, è crisi vera

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

Gimenez svela il regalo di Modric ai nuovi compagni: "Ha comprato un iPhone a tutti"

Allegri avvisa il Milan: "Non parliamo di fuga, stiamo coi piedi per terra"

Nkunku corre verso il Pisa e fa felice Gimenez: anche Loftus può recuperare

Inter e Milan alleate per portare l'NBA in Italia: si valuta l'acquisto dell'Olimpia Milano

Il Milan scopre il leader Gabbia: guida la difesa, "salva" Leao e... chiude il mercato

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:05
Genoa, a Torino con un Messias in più
23:37
Como, Fabregas: "C'è fiducia, siamo in una bolla. Diao? Può giocare"
23:18
Dybala, il gol numero 200 non evita il ko alla Roma: "Mancata cattiveria, siamo entrati mosci"
23:14
Fiorentina, Pioli: "Ora ributtiamoci sul campionato con grande determinazione"
22:10
Sassuolo, le ultime verso la Roma: Boloca out, in dubbio Muharemovic