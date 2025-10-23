Milan-Como in Australia, le perplessità dell'Unione Europea: "Confidiamo che anche la Serie A rifletta su questo approccio"

Il commissario europeo Glenn Micallef è intervenuto dopo lo stop della Liga alla trasferta statunitense: "Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti"di Redazione
La polemica sulla decisione di svolgere la sfida fra Milan e Como in Australia travalica i confini dello sport e raggiunge anche l'Unione Europea. La questione è arrivata sul banco del Commissario Europeo per l'equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport Glenn Micallef che è intervenuto sulla decisione della UEFA di dare il via libera alla trasferta transoceanica.
A rafforzare l'idea del politico maltese è la scelta della Liga di annullare la sfida fra Barcellona e Villarreal a Miami (Stati Uniti) e riportarla nuovamente in Spagna, una decisione che ha creato un effetto domino che ha coinvolto anche l'incontro di Serie A, in programma a Perth nel weekend del 7-8 febbraio 2026. "Accolgo con favore la decisione della Liga di cancellare la partita di Miami. È una vittoria per i tifosi, i giocatori e le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo. Rappresenta una chiara riaffermazione del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso incarna - ha spiegato Micaleff sui social -. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la concorrenza leale e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che anche la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”.
Ora la palla passerà alla FIFA che, insieme all'Asian Football Confederation, deve ancora dare l'ok sul progetto della Lega Serie A, tuttavia difficilmente vedremo Milan e Como scendere in campo in Italia per disputare la ventiquattresima giornata di campionato.