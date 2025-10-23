Milan-Como in Australia, le perplessità dell'Unione Europea: "Confidiamo che anche la Serie A rifletta su questo approccio"

A rafforzare l'idea del politico maltese è la scelta della Liga di annullare la sfida fra Barcellona e Villarreal a Miami (Stati Uniti) e riportarla nuovamente in Spagna, una decisione che ha creato un effetto domino che ha coinvolto anche l'incontro di Serie A, in programma a Perth nel weekend del 7-8 febbraio 2026. "Accolgo con favore la decisione della Liga di cancellare la partita di Miami. È una vittoria per i tifosi, i giocatori e le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo. Rappresenta una chiara riaffermazione del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso incarna - ha spiegato Micaleff sui social -. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la concorrenza leale e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che anche la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”.