Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
L'AVVISO DA BRUXELLES

Milan-Como in Australia, le perplessità dell'Unione Europea: "Confidiamo che anche la Serie A rifletta su questo approccio"

Il commissario europeo Glenn Micallef è intervenuto dopo lo stop della Liga alla trasferta statunitense: "Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti"

di Redazione
23 Ott 2025 - 12:42

La polemica sulla decisione di svolgere la sfida fra Milan e Como in Australia travalica i confini dello sport e raggiunge anche l'Unione Europea. La questione è arrivata sul banco del Commissario Europeo per l'equità intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport Glenn Micallef che è intervenuto sulla decisione della UEFA di dare il via libera alla trasferta transoceanica.

A rafforzare l'idea del politico maltese è la scelta della Liga di annullare la sfida fra Barcellona e Villarreal a Miami (Stati Uniti) e riportarla nuovamente in Spagna, una decisione che ha creato un effetto domino che ha coinvolto anche l'incontro di Serie A, in programma a Perth nel weekend del 7-8 febbraio 2026. "Accolgo con favore la decisione della Liga di cancellare la partita di Miami. È una vittoria per i tifosi, i giocatori e le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo. Rappresenta una chiara riaffermazione del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso incarna - ha spiegato Micaleff sui social -. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la concorrenza leale e il legame tra i club e le loro comunità. Confido che anche la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro calcio radicato in Europa rafforza tutti”.

Leggi anche

Infantino e l'ok a Milan-Como a Perth: "Ognuno libero di giocare dove voglia, ma servono regole"

Ora la palla passerà alla FIFA che, insieme all'Asian Football Confederation, deve ancora dare l'ok sul progetto della Lega Serie A, tuttavia difficilmente vedremo Milan e Como scendere in campo in Italia per disputare la ventiquattresima giornata di campionato. 

Visualizza il post su Instagram
 
milan
como
unione europea

Ultimi video

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

03:42
DICH GILARDINO PRE MILAN DICH

Gilardino: "Conosciamo la forza del Milan, ma nulla è scontato. Allegri? Un punto di ferimento"

00:40
DICH ALLEGRI SU LEAO DICH

Allegri: "Leao può fare la prima e la seconda punta"

00:44
DICH ALLEGRI SU FUGA DICH

Milan, Allegri: "Molta calma, non c'è nessuna fuga"

00:37
DICH ALLEGRI PRE PISA DICH

Milan, Allegri: "Noi in testa? Siamo solo alla settima"

00:29
Video mix allenatori Serie A

La Serie A con Save the Children per"salvare dalla fame milioni di bambini nel mondo

00:33
DICH JURIC POST ATALANTA-SLAVIA 22/10 DICH

Juric: "Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna fare meglio"

02:36
DICH GATTI DA MIX MADRID 22/10 DICH

Gatti: "Buona prestazione ma io gioco per vincere"

02:59
DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

01:29
DICH SCAMACCA DA MIX BERGAMO 22/10 DICH

Scamacca: "Abbiamo perso due punti ma va bene"

02:14
DICH PIOLI VIGILIA 22/10 DICH

Pioli sul Rapid Vienna: "Questa partita non cambia il nostro futuro"

01:37
DICH SKORUPSKI BOLOGNA VIGILIA 22/10 DICH

Skorupski: "Ho appena rinnovato, voglio diventare una bandiera del Bologna"

01:23
DICH NICCOLINI (VICE ITALIANO) VIGILIA 22/10 DICH

Bologna, il vice di Italiano Niccolini: "Il mister sta meglio"

04:15
ok DICH ONE TO ONE PAPU GOMEZ AL PADOVA 22/10 DICH

Papu Gomez: "Volevo restare in Italia e il Padova mi ha convinto subito. Obiettivo Serie A"

02:26
MAG SRV VOLVO ES90 NIZZA SRV

La prova della Volvo Es90 a Montecarlo

01:53
DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

I più visti di Calcio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

DICH BUFFON BIDONE IMMONDIZIA - REAL MADRID-JUVENTUS 2018 22/10 SRV

Verso Real-Juve, lo sfogo di Buffon del 2018: "Il bidone dell'immondizia e i fruttini"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:05
Champions League: 71 gol in 18 partite, e' giornata record
13:02
Sindaco di Pisa: "Sproporzionata punizione per tifosi nerazzurri"
12:01
Tribuna ridotta all'Adriatico, 'caos nel settore disabili'
11:01
Uefa: "Allerta meteo in Olanda, anticipate due partite"
09:00
Slavia Praga, Trpisovsky: "Abbiamo dato tutto col cuore"