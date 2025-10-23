Verso Milan-Pisa, Allegri: "Non parliamo di fuga, stiamo coi piedi per terra"

A che punto è la ricostruzione della mentalità della squadra?

Ho ereditato una squadra con ottimi giocatori e insieme alla società abbiamo lavorato sul mercato. L'anno scorso il Milan ha fatto la finale di Coppa Italia e vinto la Supercoppa. Il gruppo di lavoro dei giocatori e in generale che ho trovato è resposanbile, si sono messi tutti a disposizione per poter fare bene. Il nostro obiettivo è arrivare a marzo pronti, lavorando e stando in silenzio.