Milan, continua la caccia al nuovo ds: incontro Furlani-D’Amico

In casa Milan la ricerca del nuovo ds è una priorità, ma la parola d’ordine è calma. Dopo il viaggio di Giorgio Furlani in America da Cardinale, si è deciso che sarà l'ad rossonero a guidare il casting in prima linea e l’ex Portfolio Manager del Fondo Elliott vuole prendersi tutto il tempo necessario per non sbagliare una decisione che potrebbe segnare in negativo anche la prossima stagione del Diavolo. Per questo è difficile pensare che la scelta verrà presa in tempi brevi, nelle prossime settimane Furlani incontrerà uno ad uno i principali pretendenti alla poltrona e poi sceglierà il profilo più adatto, ma l'identikit del prossimo direttore sportivo del Milan sembra ormai segnato: Furlani sta cercando un uomo di calcio, preferibilmente italiano o con ampia esperienza e formazione in Italia, un uomo capace di selezionare giocatori e abile nella loro gestione all’interno di spogliatoio, un uomo che possa affiancare l’amministratore delegato nei suoi compiti lavorativi.