Nuovo San Siro: Milan e Inter hanno depositato la proposta d'acquisto del Meazza

Milan e Inter hanno mosso ufficialmente un passo per l'acquisizione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree limitrofe, depositando al Comune di Milano il documento di fattibilità progettuale per la realizzazione del nuovo San Siro. Uno stadio all'avanguardia, nell'idea delle rispettive proprietà RedBird e OakTree, inserito in un progetto di rigenerazione urbana secondo innovazione, sostenibilità e accessibilità. L'obiettivo di Milan e Inter è quello di completare la procedura di acquisizione entro luglio 2025.