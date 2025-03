Milan ancora in stallo per il futuro: sopravvive l'ipotesi Paratici, per la panchina si fa largo l'idea De Zerbi

Chi non convince pianamente è Maurizio Sarri che, dopo aver detto di no alla possibilità di subentrare in corsa a Paulo Fonseca, sarebbe uscito dalla corsa alla guida del Milan. L'unico a esser stato già realmente entrato in contatto con il club è Roberto De Zerbi, attualmente sulla panchina dell'Olympique Marsiglia, ma pronto a sposare il progetto meneghino. L'allenatore bresciano era già stato accostato la scorsa estate al Milan, rimanendo in contatto con Zlatan Ibrahimovic nei mesi successivi. I buoni rapporti fra la squadra milanese e il club transalpino potrebbero favorire un'eventuale apertura, tenendo in considerazione che De Zerbi è cresciuto nelle giovanili del Milan e sarebbe pronto ad aprire un nuovo ciclo.