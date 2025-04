Milan, Conceicao col dubbio Reijnders: indisposizione e da valutare per la Fiorentina, Musah recuperato

Seduta di allenamento per il Milan con brutte notizie per il tecnico Sergio Conceicao che ha visto uscire anzitempo dal campo Tijjani Reijnders. Durante la sessione a Milanello in vista della sfida di sabato sera contro la Fiorentina, il centrocampista olandese ha alzato bandiera bianca abbandonando in anticipo il centro sportivo per una indisposizione. Mal di stomaco e ritorno a casa per il 26enne le cui condizioni verranno valutate nella rifinitura di domani per capire se sarà o meno della sfida alla Viola.