Milan, che frecciata di Piatek: "Cambiano attaccanti ogni anno, è un'abitudine..."

Dopo la toccante lettera d'addio, per Piatek è il momento di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Le sue parole, riportate dalla Bild, suonano come una frecciata alla sua ex squadra: "Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno urlato subito 'Piatek, pum, pum, pum!' - ha detto l'attaccante dell'Hertha - Io in panchina dopo l'arrivo di Ibrahimovic? Al Milan succede questo. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è una loro abitudine...".