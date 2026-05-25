Milan, carissima rivoluzione: "buco" da 90 milioni tra esoneri e mancata Champions

Il Milan metterà a bilancio i costi legati agli stipendi di Allegri, Furlani, Tare e Moncada fino alla scadenza dei rispettivi contratti: il totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 22 milioni di euro. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta dello Sporti, le cifre più pesanti riguardano l’amministratore delegato e l’allenatore: Furlani avrebbe rinnovato fino al 2028 per circa 10 milioni lordi complessivi (3 netti all'anno), mentre Allegri è sotto contratto fino al 2027 con un costo da circa 9 milioni lordi (5 netti). Tare pesa per circa 3 milioni lordi residui (frutto di un triennale da 800mila euro a stagione firmato 12 mesi fa), mentre Moncada verrà pagato solo fino al 30 giugno perché il rinnovo non è stato formalizzato. I costi potrebbero però ridursi in caso di accordi economici o nuove sistemazioni professionali (il Napoli segue con molta attenzione la situazione di Max). A oggi però, tra esoneri e i mancati emolumenti Uefa, le casse del Diavolo subiranno un ammanco di circa 90/92 milioni.