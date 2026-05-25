Milan disastro totale: e ora nessuno può dare la colpa solo alla società

E ora? La risposta del perché quando il Milan vince è merito di Allegri e quando perde è colpa della società e dei giocatori è finalmente arrivata. Cori coro Furlani, Cardinale, Ibrahimovic e Scaroni. Poi succede che una squadra che non ha nulla da ottenere domina a San Siro e la narrazione comune di stampa e tifosi si sgretola in modo impressionante. L'importante è arrivare in Champions, quello che conta è il posto Champions, anche all'ultimo posto disponibile ma si deve conquistare una posizione nella prossima Champions. Poi capita che in Champions non ci vai. E quindi? Avrà qualche colpa anche Allegri? Anche piccola, piccolissima. Capita a tutti di avere delle colpe. Potrà succedere anche a lui, no?