Milan: c'è anche Iraola per il dopo Allegri, ma il preferito di Ibra è un altro

Detto questo, esonerato Allegri, ecco però inevitabilmente il toto post-Allegri. I nomi? Dall'Inghilterra è subito rimbalzata la notizia - via Sky UK - che oggi il club rossonero avrebbe contattato gli agenti di Andoni Iraola, tecnico che col Bournemouth ha conquistato una storica qualificazione in Europa League. Il basco è nel mirino anche di Leverkusen e Crystal Palace, ma oggi ci sarebbe stato questo primo contatto anche con il Milan. Altra voce insistente, dalla Spagna, è quella relativa a Xavi, ex tecnico del Barcellona senza panchina da due anni. Più fumosi, poi, i rumors riguardo a Thiago Motta mentre resiste sullo sfondo la candidatura di Vincenzo Italiano. Molto più di una suggestione però è Van Bommel, non fosse altro perché l'olandese è molto stimato da Ibrahimovic, l'uomo che ora, fatta terra bruciata, comanda incontrastato.