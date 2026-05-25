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Allegri il primo nome per il dopo Conte. Intanto Italiano esce allo scoperto: "Potrei lasciare Bologna"

Il tecnico del Milan in pole, piace anche il rossoblù: "Napoli mi vuole davvero? Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori"

25 Mag 2026 - 11:46
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"Capiremo tante cose solo dopo i verdetti europei. Non sempre uno la fa da padrone nelle decisioni, bisogna avere rispetto. Per un tipo di gioco contiano certi giocatori erano un limite, ora potrebbero essere dei valori aggiunti". Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli dopo Conte? La risposta del presidente De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di addio del tecnico pugliese - che verrà sancito in serata - potrebbe essere già un indizio sulla direzione in cui vanno le sue scelte. Il nome in pole position è quello di Max Allegri: la mancata qualificazione del Milan alla prossima Champions League gioca a favore della realizzazione del suo disegno. La posizione del tecnico toscano è in bilico: c'è anche lui sul banco degli imputati per il disastro rossonero e la dirigenza starebbe valutando il suo esonero. "Il mio futuro? In questo momento sono solo dispiaciuto e arrabbiato. Ora valutiamo l’annata, non ha senso parlarne", le parole di Allegri dopo il ko contro il Cagliari che vale l'Europa League.

De Laurentiis vuole un allenatore che porti esperienza e che valorizzi la rosa a disposizione, anche quei giocatori poco utilizzati da Conte. L'altro nome forte per la panchina azzurra è quello di Vincenzo Italiano, che tra l'altro in un'intervista a Repubblica edizione Bologna apre all'addio al Bologna. "C’è anche la possibilità che io non rimanga, non lo nego. Come sapete, ci vedremo con la società e parleremo - le sue parole - Se il Napoli mi vuole davvero? Non lo so, stanno facendo esplorazioni su tanti allenatori. Avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire". Piacciono anche Grosso e Palladino. Su altri nomi circolati nelle ultime ore, da Xavi al tecnico del Bournemouth Iraola non ci sono conferme. Da non escludere comunque che De Laurentiis stupisca con un profilo a sorpresa. 

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