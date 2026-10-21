E' il momento di Camarda: il talentino ha sulle spalle l'attacco del Milan. Ma c'è anche Cisse

Se voleva un'occasione, il destino gliela sta riservando. È il momento delle responsabilità per Francesco Camarda. In estate il Milan ha scelto di puntare su di lui come alternativa a Gonçalo Ramos. Una scelta che assumeva il sapore di endorsement, da parte di Ruben Amorim. Puntare sul 18enne cresciuto in casa per far rifiatare il colpo dell'estate rossonera. Eppure, l'allenatore portoghese ha preferito procedere per gradi con il ragazzino che, l'anno scorso, non aveva lasciato il segno a Lecce (complici i problemi alla spalla).