Rabiot, leader dentro e fuori dal campo: nuovo richiamo e Amorim apprezza. Questione di... mentalità

«Sono arrabbiato. Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, poi nell'ultima mezz'ora di partita abbiamo perso il filo. È un problema perché se giochiamo così non vale niente, forse non meritavamo nemmeno di vincere». Sono parole sempre più da leader quelle di Adrien Rabiot, che ieri sera ha commentato così la prestazione del Milan contro l'Atalanta: «Eravamo sopra di tre gol, abbiamo abbassato l'attenzione e rischiato di pareggiarla nel finale». Il francese, alla terza rete di fila fra tutte le competizioni (ci era riuscito in carriera solo al Marsiglia), ha contribuito a quasi il 40% delle reti messe a segno dal Diavolo in Serie A ed Europa League. Sette tra assist e gol sui 18 complessivi, che hanno trascinato gli uomini di Ruben Amorim al quarto posto in classifica a quota 15 punti dopo sette giornate. Il tecnico ex Manchester United, a margine della vittoria 3-2 con la Dea di Maurizio Sarri, ha elogiato così il centrocampista francese, vero e proprio trascinatore della squadra: «Rabiot è un giocatore speciale, è molto emotivo quando parla a fine gara, e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi».