Milan, si ferma anche Gonçalo Ramos: non convocato per il Bournemouth, derby a rischio

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo l'infortunio di Chukwueze, arriva un'altra brutta notizia: anche Gonçalo Ramos si è fermato. Per l'attaccante portoghese si tratta di un sovraccarico muscolare al polpaccio: domani il portoghese si sottoporrà a esami strumentali per valutare la reale entità dell'infortunio. Quello che è certo è che Ramos sarà sicuramente out per il match di giovedì dei rossoneri in Europa League contro il Bournemouth e la sua presenza è a forte rischio anche per il derby di sabato 31.