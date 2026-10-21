verso Bournemouth-milan

Europa League, Amorim mescola ancora le carte: Cisse torna dal 1', altra chance per Tomori

Per la sfida contro gli inglesi del Bournemouth il tecnico portoghese medita diversi cambi, in mediana ci sarà Jashari dal 1'

21 Ott 2026 - 09:58
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Il Milan è pronto per un nuovo impegno europeo. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, il Vitality Stadium farà da cornice alla sfida tra il Bournemouth e i rossoneri, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League 2026-2027. Dopo il brillante successo per 4-0 in casa del Salisburgo, la squadra di Rúben Amorim cerca continuità e risposte importanti in termini di profondità dell'organico.

La vigilia e le scelte di formazione

 Il tecnico portoghese, che parlerà in conferenza alle 19.40, è intenzionato a varare un ampio turnover, replicando la strategia già vista in Austria. La posta in palio è alta, anche perché gli inglesi arrivano da due successi consecutivi in Europa e da una vittoria in Premier League contro il Sunderland.

Amorim dovrà fare a meno dello squalificato Filippo Terracciano e dei lungodegenti Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers e medita di rivoluzionare ancora la difesa: davanti all'inamovibile Mike Maignan, ci sarà spazio per Fikayo Tomori nel terzetto arretrato, affiancato da Pavlovic e da uno tra Mario Gila (da valutare dopo qualche crampo con l'Atalanta) e De Winter. Sulle fasce salgono le quotazioni di Omari Hutchinson a destra, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio tra Davide Bartesaghi ed Estupinan.

In mediana Ardon Jashari appare sicuro di una maglia, con Musah favorito su Rabiot per completare il reparto. Sulla trequarti torna tra i titolari Alphadjo Cisse dopo la tripletta segnata in Austria e si candida per una maglia dal 1' anche Ruben Loftus-Cheek, pronto a supportare le giocate del centravanti, che dovrebbe essere ancora Gonçalo Ramos, in vantaggio nel ballottaggio con Camarda (che comunque avrà minuti).

Gli avversari

 Dall'altra parte, il Bournemouth di Marco Rose dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Petrovic in porta; difesa formata da Smith, Antonio Silva, Hall (insidiato da Diakité) e Soler; mediana affidata a Cook e Adams; mentre sulla trequarti agiranno Rayan, Tavernier e uno tra Rodriguez e Christie, a supporto del terminale offensivo Evanilson.

Per i rossoneri si prospetta dunque una prova di maturità severa: non basterà solo far ruotare gli uomini, ma chi scenderà in campo dovrà dimostrare di essere una risorsa pienamente affidabile per il prosieguo della stagione.

Leggi anche
 Amorim 

Amorim sta ingranando, a Bournemouth può superare la soglia critica: nel 2026 non ci è riuscito nemmeno Allegri

milan
bournemouth
europa league
formazioni

Ultimi video

01:21
Napoli-Bodo: i tifosi hanno fiducia?

Napoli-Bodo: i tifosi hanno fiducia?

01:13
DICH GIOVANE POST NAPOLI-BODO 21/10 DICH

Giovane: "Vittoria importante che ci dà fiducia"

01:13
DICH GEOVANE POST NA-BODO 20/10 DICH

Giovane: "Vittoria importante per prendere fiducia"

00:27
MCH CR7 SBAGLIA TUTTO CON L'AL NASSR 21/10 MCH

Cristiano Ronaldo, ma che combini? Sbaglia un rigore e un gol facile"

01:21
DICH GHILARDI

Ghilardi: "La mia prima in Champions è andata bene"

00:48
DICH GASPERINI POST ROMA-SLOVAN 20/10 DICH

Gasperini: "Tre gare diverse, ma l'obiettivo è crescere"

01:26
DICH ALLEGRI POST NAPOLI-BODO 20/10 DICH

Allegri: "Vittoria importante, ma siamo ancora un po' troppo fragili dietro"

01:31
DICH NICO PAZ PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Nico Paz: "Siamo orgogliosi di poter giocare partite così. Sto provando a portare cose nuove al mio gioco"

01:28
DICH FABREGAS PRE MANCHESTER 20/10 DICH

Fabregas: "E' un momento speciale. Non c'è tempo per pensare se sono in crisi o no"

01:02
Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

Social da pazzi: i 3 video più virali di oggi

01:29
CR7 e la multa pagabile in... 36 secondi!

CR7 e la multa pagabile in... 36 secondi!

01:44
Inter, Bastoni spegne le ambizioni Champions

Inter, Bastoni spegne le ambizioni Champions

01:36
Totti, re della comicità: "La mia prostata..."

Totti, re della comicità: "La mia prostata..."

01:10
Cristian Chivu in conferenza

Cristian Chivu in conferenza

02:00
Tra calcio e guerra

Tra calcio e guerra: lo Shakhtar non molla mai

01:21
Napoli-Bodo: i tifosi hanno fiducia?

Napoli-Bodo: i tifosi hanno fiducia?

I più visti di Milan

Krosche si riavvicina al Milan ma dalla Germania frenano: "L'Eintracht ha fissato una clausola rescissoria"

 Gerry Cardinale, proprietario AC Milan

Il mercato sorride a Cardinale: il nuovo Milan si regge e corre grazie ai volti nuovi

Il miglior Milan della stagione finalmente dà una gioia ad Amorim, nonostante il blackout finale

Il Milan scappa, l'Atalanta lo spaventa ma non rimonta: Amorim è quarto a -4 dall'Inter

Amorim vede il bicchiere mezzo pieno: "Per un'ora il miglior Milan della stagione. Poi siamo stati un po' nervosi..."

Ruben Amorim e Adrien Rabiot

Rabiot, leader dentro e fuori dal campo: nuovo richiamo e Amorim apprezza. Questione di... mentalità

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:14
Psg, paura per Kvaratskhelia, lo specialista: "Può stare fuori 9 mesi"
Milan: 42.000 abbonati
11:13
Comunicato del Milan sui prezzi dei biglietti in trasferta: "Al fianco dei nostri tifosi, ecco cosa faremo"
10:38
Football Manager 27 si gioca gratis dal 29 ottobre al 3 novembre
09:18
Fiorentina contro la Lega A: "Risposte non soddisfacenti, a rischio credibilità del sistema"
23:41
McTominay: "De Bruyne è un giocatore incredibile, felici di averlo con noi"