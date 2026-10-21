Europa League, Amorim mescola ancora le carte: Cisse torna dal 1', altra chance per Tomori

Amorim dovrà fare a meno dello squalificato Filippo Terracciano e dei lungodegenti Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers e medita di rivoluzionare ancora la difesa: davanti all'inamovibile Mike Maignan, ci sarà spazio per Fikayo Tomori nel terzetto arretrato, affiancato da Pavlovic e da uno tra Mario Gila (da valutare dopo qualche crampo con l'Atalanta) e De Winter. Sulle fasce salgono le quotazioni di Omari Hutchinson a destra, mentre a sinistra è vivo il ballottaggio tra Davide Bartesaghi ed Estupinan.