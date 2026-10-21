Como-United, rissa tra tifosi: volano tavolini, in tre al pronto soccorso

Disordini alla vigilia della sfida di Champions League tra Como e Manchester United. Nella notte, nella centralissima piazza Volta, alcuni elementi delle due tifoserie sono entrate in contatto: ancora non è chiara la ragione che ha fatto scoppiare la colluttazione. Da una parte una decina di tifosi inglesi, dall'altra alcuni comaschi: il bilancio finale parla di tre uomini di 43, 45 e 49 anni trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna con contusioni non gravi.