Como-United, rissa tra tifosi: volano tavolini, in tre al pronto soccorso

21 Ott 2026 - 16:25
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Disordini alla vigilia della sfida di Champions League tra Como e Manchester United. Nella notte, nella centralissima piazza Volta, alcuni elementi delle due tifoserie sono entrate in contatto: ancora non è chiara la ragione che ha fatto scoppiare la colluttazione. Da una parte una decina di tifosi inglesi, dall'altra alcuni comaschi: il bilancio finale parla di tre uomini di 43, 45 e 49 anni trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna con contusioni non gravi. 

Secondo le prime ricostruzioni, nella rissa non sarebbero state utilizzate armi: soltanto qualche tavolino dei bar della piazza è stato scagliato contro i tifosi rivali. La Digos è al lavoro per identificare tutte le persone coinvolte. 

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