Milan, Amorim:"Per un'ora miglior partita della stagione. Poi siamo stati un po' nervosi..."

Il Milan ha subito due gol in un momento in cui la partita era in gestione: "Di sicuro avremmo potuto evitare i due gol, controllare l'area e le loro transizioni: a volte non abbiamo seguito le loro corse. Ma stiamo giocando bene, non voglio focalizzarmi solo sulla parte finale della partita. Penso che abbiamo fatto bene per 60 minuti, abbiamo difeso bene. Ci siamo mostrati più completi: abbiamo creato occasioni, abbiamo controllato bene il pallone, abbiamo controllato le loro transizioni, li abbiamo controllati bene nell'uomo contro uomo, nel one-to-one. E poi dopo quel 66º è salita un po' di stanchezza, abbiamo perso fiducia, quindi sicuramente un calo generale".