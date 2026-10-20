Milan, il mercato sorride a Cardinale: due gol su tre portano la firma dei nuovi acquisti

Tre colpi costati più di 154 milioni di euro. L'ex Paris Saint-Germain, l'acquisto più caro della storia del Milan, ha cominciato a rilento con più chilometri percorsi nelle prime giornate che tiri effettuati verso la porta. La nazionale portoghese sembra averlo rigenerato con 3 gol in altrettante partite da titolare, e dal rientro dopo la sosta il 25enne ha trovato la prima gioia in Europa League ed è tornato nuovamente a segnare in Serie A. Moreira, invece, ha avuto un impatto notevole (3 reti) nonostante un esordio pessimo allo Stadium contro la Juventus. Grande capacità di saltare l'uomo, corsa e sicurezza di sè. Ma è l'ex centrale della Lazio, Gila, il vero e proprio ago della bilancia rossonera. Prestazioni praticamente mai al di sotto della sufficienza e leadership in campo da vendere.