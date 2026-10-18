Serie A, Milan-Atalanta 3-2: ancora super Rabiot, Amorim torna a vincere col brivido

© Getty Images
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Nella settima giornata di Serie A il Milan torna alla vittoria in Campionato, 3-2 a San Siro contro l’Atalanta. I rossoneri mostrano subito un atteggiamento piuttosto aggressivo, con Pulisic che si vede annullare un gol per fuorigioco in avvio. Per i nerazzurri, già in emergenza infortuni, piove sul bagnato al 20’, quando Kolasinac deve lasciare spazio ad Obric ancora una volta per una noia muscolare. Passano due minuti e il neoentrato è già protagonista in negativo: tocca di mano su una conclusione di Musah, Chiffi assegna il penalty dopo revisione Var. Dal dischetto si presenta Gonçalo Ramos, che spiazza Carnesecchi e fa 1-0 al 24’.
I bergamaschi faticano a reagire, e al 43’ i padroni di casa colpiscono di nuovo: Moreira imbuca bene per Rabiot in area, il francese si sposta il pallone sul destro e con il piede debole firma il 2-0 sul primo palo. All’intervallo gli ospiti sono sotto di due gol, e le cose nella ripresa non cambiano. Sono ancora i rossoneri a premere sull’acceleratore, anche Hutchinson dalla panchina è subito frizzante. Al 55’ altro calcio di rigore per il Milan, anche qui per tocco di mano di Kristensen e anche in questo caso assegnato dopo check Var. Dal dischetto questa volta Carnesecchi riesce a neutralizzare Ramos, ma dal corner subito successivo Gila trova il 3-0 al 57’ dopo la bella torre sul primo palo di Rabiot.
Nella mezzora finale la Dea si risveglia: dopo un palo di Krstovic al 66’ e Gaetano ad accorciare le distanze, poi all’81’ Bellanova apparecchia per la girata di Krstovic, che accende gli ultimi dieci minuti. La squadra di Sarri ci prova fino alla fine, ma a vincere sono i rossoneri. Il Milan sale a 15 punti in classifica, Atalanta ferma a 9.
IL TABELLINO
Milan-Atalanta 3-2
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 39’ st Tomori), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (dall’8’ st Hutchinson), Musah (dal 30’ st Estupinan), Modric (dal 30’ st Loftus-Cheek), Moreira; Rabiot, Pulisic (dal 30’ st Jashari); Ramos. All. Amorim. A disp. Torriani, Bouyer, Terracciano, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Cisse, Camarda.
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi (dal 30’ st Zappacosta); Ederson, Pasalic; Samardzic (dal 30’ st Scamacca), De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele, Pounga.
Arbitro: Chiffi.
Marcatori: 24’ rig. Ramos (M), 43’ Rabiot (M), 57’ Gila (M), 66’ Gaetano (A), 81’ Krstovic (A).
Ammoniti: Rabiot (M); Ederson (A), Obric (A).
Espulsi: -