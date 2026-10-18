MILAN-ATALANTA 3-2

Serie A, Milan-Atalanta 3-2: ancora super Rabiot, Amorim torna a vincere col brivido

Gol e assist (per Gila) del francese, a segno anche Ramos su rigore (poi ne sbaglia un altro): a Sarri non bastano Gaetano e Krstovic

18 Ott 2026 - 20:05
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Nella settima giornata di Serie A il Milan torna alla vittoria in Campionato, 3-2 a San Siro contro l’Atalanta. I rossoneri mostrano subito un atteggiamento piuttosto aggressivo, con Pulisic che si vede annullare un gol per fuorigioco in avvio. Per i nerazzurri, già in emergenza infortuni, piove sul bagnato al 20’, quando Kolasinac deve lasciare spazio ad Obric ancora una volta per una noia muscolare. Passano due minuti e il neoentrato è già protagonista in negativo: tocca di mano su una conclusione di Musah, Chiffi assegna il penalty dopo revisione Var. Dal dischetto si presenta Gonçalo Ramos, che spiazza Carnesecchi e fa 1-0 al 24’.

I bergamaschi faticano a reagire, e al 43’ i padroni di casa colpiscono di nuovo: Moreira imbuca bene per Rabiot in area, il francese si sposta il pallone sul destro e con il piede debole firma il 2-0 sul primo palo. All’intervallo gli ospiti sono sotto di due gol, e le cose nella ripresa non cambiano. Sono ancora i rossoneri a premere sull’acceleratore, anche Hutchinson dalla panchina è subito frizzante. Al 55’ altro calcio di rigore per il Milan, anche qui per tocco di mano di Kristensen e anche in questo caso assegnato dopo check Var. Dal dischetto questa volta Carnesecchi riesce a neutralizzare Ramos, ma dal corner subito successivo Gila trova il 3-0 al 57’ dopo la bella torre sul primo palo di Rabiot.

Nella mezzora finale la Dea si risveglia: dopo un palo di Krstovic al 66’ e Gaetano ad accorciare le distanze, poi all’81’ Bellanova apparecchia per la girata di Krstovic, che accende gli ultimi dieci minuti. La squadra di Sarri ci prova fino alla fine, ma a vincere sono i rossoneri. Il Milan sale a 15 punti in classifica, Atalanta ferma a 9.

IL TABELLINO

Milan-Atalanta 3-2

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila (dal 39’ st Tomori), De Winter, Pavlovic; Chukwueze (dall’8’ st Hutchinson), Musah (dal 30’ st Estupinan), Modric (dal 30’ st Loftus-Cheek), Moreira; Rabiot, Pulisic (dal 30’ st Jashari); Ramos. All. Amorim. A disp. Torriani, Bouyer, Terracciano, Diawara, Vladimirov, Bartesaghi, Comotto, Cisse, Camarda.

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi (dal 30’ st Zappacosta); Ederson, Pasalic; Samardzic (dal 30’ st Scamacca), De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri. A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele, Pounga. 

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 24’ rig. Ramos (M), 43’ Rabiot (M), 57’ Gila (M), 66’ Gaetano (A), 81’ Krstovic (A).

Ammoniti: Rabiot (M); Ederson (A), Obric (A).

Espulsi: -

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OPTA FACTS

  • Il Milan ha vinto tre gare interne di fila in Serie A per la prima volta in questo anno solare, l’ultima infatti è capitata tra settembre e ottobre 2025.
  • Il Milan (4V, 3N) è rimasto imbattuto in ciascuna delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2021/22 (6V, 1N in quel caso).
  • Adrien Rabiot (3G, 2A) ha preso parte ad almeno una marcatura per quattro match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei. Inoltre, il francese è il primo centrocampista a riuscirci con la maglia del Milan in Serie A da Hakan Çalhanoglu a dicembre 2020 (quattro anche in quel caso).
  • Adrien Rabiot è sia il centrocampista con più gol realizzati in questa Serie A (quattro) che quello con più partecipazioni attive nel massimo campionato in corso (sette - 4G, 3A); in generale, nessun pari ruolo è stato coinvolto in più marcature nei Big-5 in corso.
  • Gonçalo Ramos è andato a segno in due match di fila tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta in questo anno solare; l’ultima volta infatti è capitato nel dicembre 2025 col PSG (rete col Metz e doppietta contro il Fontenay).
  • Gonçalo Ramos ha trovato la rete su calcio di rigore in uno dei cinque maggiori campionati europei per la prima volta dal 17 ottobre 2025 in Ligue 1 col PSG (v Strasburgo).
  • Mario Gila ha segnato il suo secondo gol in Serie A, il precedente era arrivato il 22 settembre 2024 in trasferta contro la Fiorentina.
  • Tra i calciatori con almeno quattro partecipazioni attive in questa Serie A, solo Vasilije Adzic (classe 2006), Gustavo Varela (classe 2005) e Nico Paz (settembre 2004) è più giovane di Diego Moreira (3G, 1A – agosto 2004).
  • Il Milan ha battuto l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal 26 febbraio 2023, anche in quel caso in un match casalingo (2-0 con Stefano Pioli in panchina); per i rossoneri chiusa una striscia di sei gare di fila senza successi contro i nerazzurri nel torneo (2N, 4P).
  • L’Atalanta ha perso tre match esterni di fila in Serie A con lo stesso allenatore in panchina per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2017, con Gian Piero Gasperini in quel caso. In generale i nerazzurri non perdevano tre trasferte di fila nel torneo dal novembre-dicembre 2025.
  • L’Atalanta (3V, 4P) ha perso almeno quattro delle prime sette gare stagionali di un torneo di Serie A per la prima volta dal 2016/17.
  • Il Milan ha segnato almeno tre reti in un match di Serie A contro l’Atalanta per la prima volta dal 3 ottobre 2021 in trasferta (successo 3-2); in casa non capitava invece dal 6 gennaio 2014 (3-0 con Massimiliano Allegri in panchina).
  • Nikola Krstovic ha segnato tre reti contro il Milan in Serie A e contro nessun’altra squadra ne conta di più (tre anche contro Monza e Parma) – l’attaccante è andato a segno per due match di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso gennaio (v Pisa e Parma).
  • Gianluca Gaetano ha segnato il suo primo gol con l’Atalanta in Serie A; il centrocampista è andato a bersaglio nel torneo per la prima volta dal 13 dicembre 2025 (col Cagliari e contro il suo attuale club).
  • Marco Carnesecchi ha parato un rigore in Serie A per la prima volta dall’1 febbraio scorso contro il Como; in generale dal primo rigore affrontato nel torneo (14 gennaio 2023) solo Vanja Milinkovic-Savic (sette) ne ha parato di più rispetto al nerazzurro (cinque, come Lorenzo Montipò e Wladimiro Falcone).
  • Nicola Zalewski ha raggiunto oggi il traguardo delle 50 presenze in tutte le competizioni con l'Atalanta.
  • Ruben Amorim (4V, 3N) è diventato il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in rossonero in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N).
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