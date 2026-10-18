Serie A, Milan-Atalanta 3-2: ancora super Rabiot, Amorim torna a vincere col brivido

I bergamaschi faticano a reagire, e al 43’ i padroni di casa colpiscono di nuovo: Moreira imbuca bene per Rabiot in area, il francese si sposta il pallone sul destro e con il piede debole firma il 2-0 sul primo palo. All’intervallo gli ospiti sono sotto di due gol, e le cose nella ripresa non cambiano. Sono ancora i rossoneri a premere sull’acceleratore, anche Hutchinson dalla panchina è subito frizzante. Al 55’ altro calcio di rigore per il Milan, anche qui per tocco di mano di Kristensen e anche in questo caso assegnato dopo check Var. Dal dischetto questa volta Carnesecchi riesce a neutralizzare Ramos, ma dal corner subito successivo Gila trova il 3-0 al 57’ dopo la bella torre sul primo palo di Rabiot.