Ajax, Michel: "L'Atalanta è tra le favorite, ha un grande allenatore"

"Ci sono molte squadre che possono ambiare alla vittoria della Conference League e credo che l'Atalanta, che ha un grande allenatore, sia tra quelle. Il nostro obiettivo è dimostrare di poter competere con avversari di questo livello". Michel Sanchez, allenatore dell'Ajax, parla in termini positivi dei bergamaschi alla vigilia della seconda giornata della League Phase di Conference League: "L'Atalanta ha cambiato molto rispetto a quando la allenava Gasperini, Sarri tiene una linea difensiva a quattro completamente differente - osserva il tecnico spagnolo degli olandesi -. Per romperla dovremo essere molto veloci con la palla e attaccare le loro linee di passaggio per aprirci spazi. E' una squadra che vuole imporre il suo gioco e ha una fase difensiva compatta con un blocco medio-alto: dovremo provare a creare superiorità per superarlo".
L'allenatore dei Lancieri fa i complimenti al collega. "Sarri è tra i migliori allenatori d'Europa. Ho visto le partite col Venezia, il Pafos e il Milan. La sua squadra ha la capacità di giocare avanti e indietro, ha buone connessioni per attaccare - chiude -. La sua struttura difensiva non è che sia aggressiva, ma è molto compatta e chiude gli spazi all'uno contro uno. Serve pazienza per aprirli, ma ha anche un buon contropiede e molti buoni giocatori, per noi è una grande sfida. Serve la nostra versione migliore, siamo convinti di fare una grande partita".