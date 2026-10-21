Ajax, Michel: "L'Atalanta è tra le favorite, ha un grande allenatore"

L'allenatore dei Lancieri fa i complimenti al collega. "Sarri è tra i migliori allenatori d'Europa. Ho visto le partite col Venezia, il Pafos e il Milan. La sua squadra ha la capacità di giocare avanti e indietro, ha buone connessioni per attaccare - chiude -. La sua struttura difensiva non è che sia aggressiva, ma è molto compatta e chiude gli spazi all'uno contro uno. Serve pazienza per aprirli, ma ha anche un buon contropiede e molti buoni giocatori, per noi è una grande sfida. Serve la nostra versione migliore, siamo convinti di fare una grande partita".