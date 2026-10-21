Young boccia Conte allo United: "Sarebbe un disastro"

Secondo l'ex nazionale inglese Ashley Young, l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Manchester United sarebbe un "disastro". L'ex difensore di Aston Villa e Manchester United, che ha lavorato con il tecnico italiano all'Inter nella stagione 2020/21, vincendo insieme lo scudetto, avverte il club di Old Trafford dall'eventualità di affidargli la squadra, in difficoltà sotto la guida di Michael Carrick. Il nome di Conte, 57 anni, è tra quelli che circolano per un'eventuale successione, mentre il futuro dell'attuale allenatore resta sotto osservazione. L'allenatore italiano, reduce dall'esperienza al Napoli, ha recentemente dichiarato alla rivista "The Athletic" il desiderio di riportare ai vertici un grande club che abbia smarrito la propria identità vincente. "Si è parlato molto delle statistiche su quanto corra il Manchester United. Se non corrono e arriva Conte, penso che sarà un disastro", il commento di Young al programma 'Overlap Daily'. Secondo l'ex nazionale inglese, i giocatori potrebbero non gradire i metodi intensi del tecnico, caratterizzati da allenamenti impegnativi e riunioni molto lunghe. "Le sessioni erano spesso undici contro undici e, dopo una sconfitta, potevamo restare in riunione anche tre o quattro ore", ha raccontato Young, sottolineando però come il lavoro con Conte abbia contribuito a prolungare la sua carriera. Per il tecnico pugliese, che conoscer già la Premier League per aver allenato prima il Chelsea quindi il Tottenham, si tratterebbe di un gradito ritorno in Inghilterra. Lo United non vince il campionato dal 2013, anno in cui si è ritirato dopo oltre due decenni Sir Alex Ferguson.