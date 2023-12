Milan camaleontico: Reijnders e Florenzi guidano la carica, Theo-Leao armi in più

L'ANALISI

La gara col Monza rilancia i rossoneri in classifica, dà nuovi spunti tattici e mette in mostra il baby-Simic

© Getty Images Dopo le fatiche di Champions, il Milan risponde presente col Monza. E lo fa con una prestazione solida e convincente. Nel tris rifilato ai brianzoli brillano le qualità tecniche di Reijnders, la garra e la duttilità di Florenzi e la spinta a sinistra della premiata ditta Theo-Leao, tornata a essere l'arma in più nello scacchiere di Pioli. Ma non è tutto qui. Nel delicato match contro gli uomini di Palladino, infatti, dal punto di vista tattico i rossoneri hanno mostrato anche un'anima camaleontica decisiva per imbrigliare i brianzoli, dominare il match dando pochi punti di riferimento e cambiare rapidamente atteggiamento nel corso della gara.

Vedi anche Milan Milan-Monza, le pagelle: Reijnders omaggia Brignone, Simic da urlo. Gagliardini show...sugli spalti!

Con Pobega dietro, la difesa a tre e Florenzi in continuo movimento tra la mediana e la linea arretrata il Milan da una parte ha dato solidità alla fase di non possesso e dall'altra ha attaccato con più uomini in fase di spinta. Una soluzione preziosa per soffocare la manovra biancorossa tra le linee, raddoppiare sulle seconde palle e ripartire cercando di sfruttare la superiorità sugli esterni o tagliare il campo con i quinti per andare alla conclusione.

Non a caso, al netto del gol di Reijnders che ha sbloccato la gara, le azioni migliori dei rossoneri del resto sono arrivate infatti proprio dalle sovrapposizioni sulle corsie. A sinistra, a tratti, ci hanno pensato Leao e Theo a tenere alto il ritmo e la pressione con le loro incursioni palla la piede. A destra invece è toccato a Florenzi fare il doppio lavoro impegnando anche Di Gregorio in maniera pericolosa in un paio di occasioni.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Corsa su noi stessi, l'obiettivo minimo è il quarto posto"

Tutto con un pomeriggio magico per il baby-Simic sullo sfondo. Entrato dopo il ko di Pobega, il classe 2005 ha raddoppiato i conti al suo debutto in Serie A con personalità e poi si è disimpegnato senza rischi nei tre dietro grazie anche all'aiuto di Kjaer e Tomori. Una buona notizia per il presente e per il futuro del Milan targato Pioli.