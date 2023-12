Serie A, Milan-Monza 3-0: tris firmato Reijnders, Simic e Okafor

MILAN-MONZA 3-0

Al Meazza i rossoneri vincono grazie alle reti dell'olandese, del classe 2005 e dello svizzero e accorciano in classifica sulla Juve

Milan, tris show al Monza





























































© Getty Images 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo la sconfitta con l'Atalanta e l'eliminazione dalla Champions, il Milan rialza la testa. Nel lunch match della 16.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 3-0 il Monza, risponde al Napoli e approfitta del mezzo passo falso della Juve per accorciare in classifica. Al Meazza nel primo tempo i rossoneri partono forte e sbloccano il match con una magia di Reijnders (3'), poi impegnano Di Gregorio due volte con Florenzi, raddoppiano con Simic (41') su assist di Leao e centrano una traversa con Pulisic. Nella ripresa i brianzoli alzano il baricentro e provano a reagire, ma Maignan si supera su un sinistro di Colpani e Okafor (76') firma il tris alla fine di una grande azione.

LA PARTITA

Dopo le fatiche di Champions, Pioli recupera Kjaer dal 1', arretra Pobega e piazza Theo a sinistra. In mediana rimandato il rientro di Bennacer, con Florenzi ad alternarsi tra difesa e centrocampo per dare una mano a Loftus-Cheek e Reijnders in fase di impostazione e supportare il tridente titolare Pulisic-Giroud-Leao. Scelte a cui Palladino risponde puntando tutto sul "rossonero" Colombo al centro dell'attacco con Colpani e Dany Mota tra le linee e Pedro Pereira e Kyriakopoulos sugli esterni. Con Florenzi più stretto, il Milan parte forte a centrocampo, manovra con tanti uomini e spinge. Di Gregorio esce su Loftus-Cheek, poi un colpo di testa di Giroud finisce alto. Occasioni che aumentano la pressione degli uomini di Pioli e dopo tre minuti portano al vantaggio rossonero. Imprendibile nell'uno contro uno, Reijnders salta Gagliardini, Pessina e Caldirolam entra in area e sblocca il match di punta anticipando Di Gregorio. Slamom che dà subito una spallata alla gara e a cui il Monza replica con un tiro di Colombo murato da Kjaer. A ritmi alti e con le squadre che si affrontano a viso aperto, i rossoneri fanno densità al limite, manovrano in ampiezza e aumentano i giri a sinistra. Il Monza invece prova a palleggiare dal basso, allarga Mota e Colpani e cerca Colombo in area. Da una parte Di Gregorio respinge un tentativo ravvicinato di Theo dopo una buona incursione di Leao. Dall'altra invece una girata di Colombo finisce sull'esterno della rete. Dopo venti minuti di gioco, Pobega si infortuna e lascia il posto a Simic cambiando un po' l'assetto tattico rossonero. Florenzi impegna Di Gregorio dal limite, poi Kjaer respinge un tentativo di D'Ambrosio, Maignan blocca un colpo di testa di Carboni e Colpani non trova la porta su punizione. Innescato da Leao, Florenzi ci riprova di destro, ma Di Gregorio è attento e devia in corner. Il raddoppio però è solo rimandato. All'azione successiva, Leao lascia sul posto Pessina, crossa al centro e Simic spedisce il pallone in rete all'esordio in campionato. Tap-in che punisce i brianzoli e mette la gara sui binari rossoneri. Il primo tempo, infatti, si chiude con i padroni di casa ancora in pressione e con una clamorosa traversa di Pulisic.

La ripresa inizia senza cambi e col Monza che prova ad alzare il baricentro e a prendere in mano il possesso. Ordinata nel palleggio, la squadra di Palladino costruisce con ordine, ma fatica a trovare varchi in profondità nella difesa rossonera. Basso in fase di non possesso, del resto, il Milan serra le linee a protezione di Maignan, prova ad abbassare i ritmi e gioca di rimessa appoggiandosi a Theo e Leao. Simic sfiora il tris di testa su calcio d'angolo, poi Palladino fa entrare Maric e Ciurria. Mossa che non cambia faccia al Monza, ma che in attacco dà più gamba, fisicità e qualità ai brianzoli. Servito tra le line, Ciurria calcia alto di sinistro dal limite, poi Simic respinge un tentativo di Carboni in area. A caccia di un gol per riaprire la gara, il Monza guadagna metri e Maignan è costretto a un mezzo miracolo su Colpani. Pericolo a cui il Milan risponde subito con un sinistro alto di Giroud da buona posizione e innesca un nuovo giro di cambi. Nel Monza entrano Valentin Carboni e Akpa Akpro per Colapni e Pessina. Nella fila rossonere dentro invece Bennacer, Okafor e Bartesaghi al posto di Loftus-Cheek, Leao e Kjaer. Pescato sul secondo palo, Ciurria spreca una buona chance, poi Maignan blocca un destro di Akpa Akpro. Sostituzioni che mettono in campo forze fresche e portano al finale. Sempre reattivo tra i pali, Di Gregorio vola su un destro a giro di Okafor. Dall'altra parte tocca invece a Maignan farsi trovare pronto su un colpo di testa di Gagliardini. In pressione, il Monza attacca con tanti uomini. Gli uomini di Pioli invece si difendono, ripartono e vanno ancora a segno con Okafor alla fine di un'azione da manuale avviata da Reijnders e rifinita da un assist perfetto di Giroud. Gol che costringe lo svizzero subito dopo ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare e chiude virtualmente il match. Gli ultimi minuti della gara, infatti, sono buoni solo per una grande chiusura di Akpa Akpro su Theo, per l'ennesimo sinistro fuori bersaglio di Ciurria e per un contropiede sprecato da Giroud. Il Milan castiga il Monza, rosicchia due punti alla Juve e guarda avanti.



LE PAGELLE DI MILAN-MONZA



IL TABELLINO

MILAN-MONZA 3-0

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Kjaer (22' st Bartesaghi), Pobega (23' Simic); Florenzi, Reijnders, Loftus-Cheek (22' st Bennacer), Theo Hernandez; Pulisic, Giroud, Leao (22' st Okafor - 35' st Chukwueze).

A disp.: Nava, Mirante, Jimenez, Adli, Romero, Krunic, Jovic. All.: Pioli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio, Caldirola, A. Carboni (35' st Izzo); Pedro Pereira, Pessina (18' st Akpa Akpro), Gagliardini, Kyriakopoulos (9' st Ciurria); Colpani (18' st V. Carboni), Mota; Colombo (9' st Maric).

A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Bettella, Birindelli, Cittadini, Machin, F. Carboni, Bondo, Vignato. All.: Palladino

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 3' Reijnders (Mi), 41' Simic (Mi), 31' st Okafor (Mi)

Ammoniti: Reijnders (Mi); A. Carboni, Gagliardini (Mo)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Milan scende in campo con una formazione con un’età media pari a 28 anni e 160 giorni: i rossoneri non schieravano un XI titolare con un’età media più alta in Serie A da Inter-Milan 1-0 del 5 febbraio 2023 (28 anni e 275 giorni).

• Tijani Reijnders ha trovato il gol dopo 2’ 44” dal fischio d’inizio: è il gol più rapido segnato dal Milan in questa Serie A.

• Con l'esordio di Jan-Carlo Simic (02/05/2005), il Milan diventa la squadra ad aver schierato più giocatori nati a partire dal 1° gennaio 2005 in questa Serie A: tre - gli altri sono Bartesaghi e Camarda.

• Jan-Carlo Simic ha segnato all'età di 18 anni e 229 giorni, nell'era dei tre punti a vittoria solo Alberto Paloschi e Alexandre Pato hanno trovato il gol da più giovani con la maglia del Milan in Serie A.

• Jan-Carlo Simic (18 anni e 229 giorni) è diventato il terzo difensore più giovane ad aver trovato il gol in Serie A con la maglia del Milan, dopo Alberto Minoia e Paolo Maldini.

• 12ᵃ partecipazione al gol in questa Serie A per Olivier Giroud (otto gol e quattro assist), nel campionato in corso solo Lautaro Martínez ne conta di più (16).

• Il Milan non vinceva con almeno tre gol di scarto in Serie A dallo scorso 26 agosto, a San Siro contro il Torino (4-1).

• Contro il Milan, il Monza è andato 21 volte al tiro, in questa Serie A solo contro il Lecce gli uomini di Palladino hanno tentato più conclusioni (25).

• In questa Serie A il Milan ha segnato 14 gol in gare casalinghe: tra le mura amiche solo Inter (21) e Roma (19) hanno fatto meglio.