Milan-Monza, le pagelle: Reijnders omaggia Brignone, Simic da urlo. Gagliardini show...sugli spalti!

LE PAGELLE DI MILAN-MONZA

I rossoneri non sbagliano il colpo e si riavvicinano all'Inter, adesso a -6. Ko Palladino

© Getty Images Il Milan ha superato per 3-0 il Monza a San Siro nell'anticipo del 16esimo turno di Serie A: prima gioia in rossonero per Reijnders, debutto da sogno per il difensore Simic. Nelle fila dei brianzoli si salva Di Gregorio, segnali di vita pure da Lorenzo Colombo. Brilla sempre Colpani. Di seguito le pagelle complete.

MILAN

MAIGNAN 6,5 - Guardiano attento, non passa un match senza compiere un intervento miracoloso. Questa volta su Colpani, mettendo in discesa il finale dei rossoneri.

POBEGA 6 - Schierato in una inedita difesa a tre, comunque provata alla vigilia, il buon Tommaso fa il compitino prima di lasciare il campo al 24' per l'ennesimo infortunio muscolare della stagione.

dal 24' SIMIC 7,5 - Chiamato in causa a freddo, il 18enne serbo è protagonista di un esordio da sogno. Prima una chiusura difensiva importante al limite, poi la rete su corner da bomber consumato. A seguire coro personalizzato dalla Curva Sud. Cosa volere di più alla prima al Milan?

KJAER 6,5 - Dopo quasi due mesi si rivede dall'inizio ed è un pizzico arrugginito: tutto nella norma. Fa valere il suo fisico nei tanti duelli, i compagni di reparto si complimentano subito con lui al 5' per una chiusura su Colombo in area che vale quasi un gol.

dal 67' BARTESAGHI 6 - Con l'ingresso dell'esterno numero 95, il Milan si ritrova a giocare in difesa con ben due Primavera o quasi contemporaneamente. Giovani promesse crescono.

TOMORI 6,5 - Inizia come braccetto della difesa a destra, poi si sposta a sinistra in un ruolo a lui poco congeniale. Nessuna sbavatura, allontana di testa diversi palloni pericolosi piovuti dalle parti di Maignan. Sempre di testa sfiora il tris ad inizio ripresa.

THEO HERNANDEZ 6 - Con il Milan schierato a tre in difesa, si dedica in gran parte alla fase offensiva. Diverse sgroppate, anche in tandem con Leao, impegna Di Gregorio in tuffo con un buon sinistro.

LOFTUS-CHEEK 6 - In un Milan a trazione offensiva, Ruben alterna costantemente la posizione con Reijnders davanti la difesa. Prova quindi a dare ordine, non disdegnando anche incursioni offensive, oggi inferiori rispetto al solito. In una di queste, intorno al 19', prova a trovare il gol dai 30 metri ma guadagna solo un corner. Uomo equilibrio, per la rete a San Siro c'è da attendere ancora.

dal 67' BENNACER 6 - Altri minuti per l'algerino, ormai recuperato a pieno. Le sue geometrie e la capacità di dare equilibrio torneranno molto utili a Pioli.

REIJNDERS 7,5 - Pronti, partenza e via con uno slalom gigante che rende omaggio a Federica Brignone, quest'oggi all'ennesimo successo in Val d'Isère. Finalmente pungente in area di rigore, ma i meccanismi difensivi con tutto il suo reparto devono essere migliorati. Sul tris manda a sedere Akpa: delizioso.

FLORENZI 7 - Piazzato a destra, lì dove si sente davvero a suo agio, il terzino è spesso avvistato anche in mezzo al campo. L'ex Roma realizza la sua miglior prestazione con la maglia del Milan. Di Gregorio è miracoloso su due sue conclusioni salvandosi in angolo. Su uno di questi nasce il raddoppio targato Simic.

LEAO 7 - Inizio soft del portoghese, che al primo tiro spedisce il pallone in curva. Poi l'azione che svolta il match: si beve tre avversari, palla a Florenzi che guadagna un corner. Da lì cross rasoterra e timbro di Simic. In una giornata non indimenticabile, Rafa ci mette sempre lo zampino.

dal 67' OKAFOR 7 - Lo svizzero entra come a Newcastle e lascia ancora il segno. Questa volta dopo una azione sontuosa. L'assist di Giroud è perfetto, la rifinitura dell'ex Salisburgo pure. Lascia il campo poco dopo, anche lui tradito da un problema fisico.

dall'80' CHUKWUEZE s.v.

GIROUD 6,5 - Il francese parte indemoniato, forse la concorrenza di Jovic inizia a farsi sentire. Con un paio di sponde dà il via a tre-quattro azioni interessanti, nel mezzo va vicino alla rete su cross dalla destra. Idem dalla sinistra nella ripresa, questa volta su assist di Theo Hernandez. Bello il tocco di prima che mette in condizione Okafor di calare il tris.

PULISIC 6 - Il match dell'americano è racchiuso nel sinistro dai 25 metri che si stampa sulla traversa poco dopo il raddoppio di Simic. Fa tremare San Siro, poi qualche buon recupero difensivo che giustifica una ampia sufficienza.

Allenatore STEFANO PIOLI 6.5 - Si meriterebbe mezzo voto in più se non fosse che il Milan fa notizia nuovamente per gli ennesimi infortuni muscolari piuttosto che per la vittoria. Premia la scelta della difesa, la fortuna lo bacia: inserisce, in piena emergenza, Simic e gli fa pure gol.

MONZA

DI GREGORIO 6,5 - Il portiere, scuola Inter, vive un vero e proprio derby personale. Può fare decisamente di più sulla rete di Reijnders (la palla gli passa sotto i piedi), ma è impeccabile nel fronteggiare due 'botte' di Florenzi. Stessa cosa sul destro a giro di Okafor. Nella prossima stagione potrebbe vedersi più stabilmente a San Siro con la maglia dell'Inter.

A.CARBONI 5 - Inizio horror per il centrale che si fa saltare come un birillo da Reijnders dopo appena tre minuti. Vive 90 minuti in costante sofferenza, conditi pure da un giallo. Rivedibile.

dall'80' IZZO s.v.

CALDIROLA 5,5 - Giroud gli dà filo da torcere, lui regge come può dovendo pure raddoppiare sulle fasce. Si arrangia con mestiere. Ha vissuto momenti migliori al Meazza, specialmente contro l'Inter nella passata stagione.

D'AMBROSIO 5,5 - Controlla a lungo bene Leao, poi si arrende nell'azione che dà il via al gol del raddoppio da angolo. Protagonista di una serpentina in area rossonera che fa venire i brividi a Maignan.

KYRIAKOPOULOS 5 - Ci mette brillantezza e non gli manca iniziativa anche grazie al supporto di Dany Mota. Ma dalla sua parte Florenzi fa quello che vuole. Esce a inizio ripresa.

dal 54' CIURRIA 5,5 - Riesce a fare poco meglio del suo predecessore. Nel finale spreca una chance sparando alto.

PESSINA 5 - L'ex di turno è anch'esso coinvolto nel gol di Reijnders: troppo morbido. Pomeriggio no per il capitano che lascia il campo poco dopo l'ora di gioco.

dal 64' AKPA 5 - Reijnders con una finta lo spedisce per terra in occasione del terzo gol di Okafor: non fa una bella figura.

GAGLIARDINI 5 - Conquista un buon fallo da limite che gli permette di prendersi i cori poco benevoli da parte del tifo rossonero (ripetuti pure più avanti). Forse una delle poche cose buone della contesa. Sulla punizione seguente Colpani non centra la porta. Per una volta, o quasi, i tifosi dell'Inter provano a sostenerlo: esito negativo. Protagonista più sugli spalti che in campo.

PEDRO PEREIRA 5 - Non gli manca iniziativa, più volte si propone ma non viene mai servito. Dalla sua parte staziona Leao, prova a contenerlo senza risultati positivi. Quando si accende pure Theo Hernandez, sono dolori.

DANY MOTA 5,5 - Ha qualità, prova a farla vedere ma al momento del dunque è poco concreto. L'impressione è che dovrebbe giocare maggiormente con i compagni.

COLPANI 6 - Regista offensiva dei brianzoli, è l'unico che non butta mai la spugna. Va a un passo dal riaprire la sfida, Maignan gli evita la gioia dell'ennesimo timbro stagionale.

dal 63' V.CARBONI 5 - Palladino si attende da lui la gran giocata per svoltare la sfida: nulla da fare.

COLOMBO 6 - Ha gli occhi addosso anche dei tifosi rossoneri, ma davanti un avversario d'esperienza come Kjaer. Ha due chance, una davvero pericolosa, col danese che salva tutto. Sulla seconda non centra la porta.

dal 54' MARIC 6 - Tanto lavoro sporco per il croato: sicuramente non gli manca il cuore. Qualche buona sponda in aerea nel tentativo di mettere in apprensione la difesa di casa.

Allenatore: RAFFAELE PALLADINO 5,5 - Una partita a rincorrere il Milan che appare decisamente più sul pezzo. Difesa da rivedere, nella ripresa c'è la reazione ma poco dopo Okafor sigla il tris mandando in archivio la gara.