Milan, Pioli: "Corsa su noi stessi, l'obiettivo minimo è il quarto posto"

"Siamo molto felici per Simic. La difesa a tre? Era per proteggere Kjaer e Florenzi"

Dopo il 3-0 rifilato al Monza, Stefano Pioli si gode i tre punti e la prestazione del Milan. "Dobbiamo lavorare molto su di noi. Dobbiamo alzare il livello e dare continuità. Era una partita particolarmente impegnativa, sia per gli avversari, sia per le nostre defezioni - ha spiegato il tecnico rossonero -. Venivamo da una gara in cui avevamo speso tanto e i ragazzi l'hanno interpretata bene. Dobbiamo fare sempre il massimo in ogni gara. La corsa dobbiamo farla su noi stessi". "Siamo molto felici per Simic - ha aggiunto -. I giovani? E' un lavoro che arriva da lontano e il merito è del club".

Poi qualche battuta sulla scelta della difesa a tre. "L'idea era di tutelare Kjaer che arriva da un infortunio e non aveva una grande condizione e di proteggere Florenzi che invece era alla terza gara consecutiva - ha spiegato Pioli -. Non sono i moduli che fanno la differenza, ma come si interpretano. Dopo l'uscita di Pobega ho preferito avvicinare Florenzi a Simic per dargli una mano al suo esordio in Serie A".

Quanto all'obiettivo stagionale del Milan in campionato, il tecnico rossonero poi continua a volare basso. "L'obiettivo è quello di guardare solo a noi stessi - ha spiegato -. L'obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro e dobbiamo continuare a vincere e fare punti". "Reijnders crede al primo posto? I miei giocatori fanno bene a credere nelle proprie qualità e io credo in loro - ha aggiunto -. Ma penso che il nostro prossimo obiettivo è solo la Salernitana".

Infine sulle condizioni Pobega e Okafor: "Pobega sembra avere un problema all'anca e Okafor forse ha avuto un crampo da fatica. Ha recuperato da poco un infortunio sull'altra gamba e speriamo che non sia nulla di serio perché recuperare giocatori per noi è troppo importante adesso".