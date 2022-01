Milan, c'è la formula per Bailly. Gabbia può andare in prestito alla Samp

MANOVRE ROSSONERE

Il Manchester United sembra disposto a lasciare partire il centrale ivoriano attualmente impegnato in Coppa d'Africa

E' Eric Bailly il nome su cui il Milan si sta orientando nelle ultime ore per il ruolo di difensore centrale, quello che tra Covid e infortuni sta maggiormente tormentando Pioli. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United, proprietario del cartellino dell'ivoriano (attualmente impegnato in Coppa d'Africa), avrebbe aperto nelle scorse ore al prestito del giocatore. L'ingaggio rientrerebbe nei parametri finanziari rossoneri ma vanno definiti i termini economici del diritto di riscatto, la formula su cui stanno lavorando i dirigenti del Milan.

Con l'arrivo di un difensore centrale, i rossoneri prenderebbero in considerazione il prestito di Matteo Gabbia alla Sampdoria. Il giocatore è molto stimato dal ds blucerchiato Daniele Faggiano, che lo aveva già cercato in passato. Senza l'arrivo di un nuovo difensore, Gabbia sarà regolarmente a disposizione di Pioli in attesa di eventuali evoluzioni di mercato.