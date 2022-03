Milan, buone nuove dalla Francia: Maignan dal 1’ nell’amichevole contro il Sudafrica

VERSO MILAN-BOLOGNA

Cattive notizie invece dal ritiro della Bosnia, si ferma Krunic: ma l’infortunio è “lieve”

Dopo aver battuto la Costa d'Avorio di Kessié anche grazie al gol di Giroud su assist di Theo, la Francia martedì sera giocherà un’altra amichevole contro il Sudafrica e la formazione potrebbe essere ancora più rossonera. Come riporta 'RMC Sport' infatti, ci sono buone possibilità di vedere in campo dal primo minuto il portiere del Milan Mike Maignan, che nei giorni scorsi si era fermato a causa di un problema al tendine d'Achille. Allarme rientrato dunque per Pioli, che però non può sorridere del tutto perché dal ritiro della Bosnia arrivano notizie poco incoraggianti su Rade Krunic.

Il jolly del centrocampo rossonero, uno di quegli uomini che in vista delle ultime otto gare della stagione potrebbe essere utilissimo al Milan, non si è allenato ieri con la sua nazionale a causa di un infortunio rimediato nell’amichevole di venerdì contro la Georgia (persa 0-1). Lo riporta la stessa Federcalcio bosniaca, che aggiunge che l’infortunio (non si hanno ancora notizie sulla parte del corpo interessata) dovrebbe essere di “lieve entità”.

Recuperato Maignan, in vista della sfida di lunedì a San Siro con il Bologna Stefano Pioli aspetta ora di conoscere qualcosa in più sulle condizioni di Krunic (oggi la squadra del ct Ivajlo Petev tornerà in campo per una sessione d’allenamento), che è in lizza per una maglia da titolare nel ruolo di trequartista visto che Brahim Diaz è diffidato (come Romagnoli, Kalulu ancora favorito per partire dal 1’) e dunque potrebbe essere risparmiato per non mettere a rischio la trasferta di Torino. Vedi anche Milan Milan, Kalulu: "Sfidare Ibra ogni giorno è faticoso e gratificante"

Al momento ballottaggio anche davanti: Giroud è in grande forma e l’ha dimostrato anche con la Francia, ma Ibra scalpita e se la Svezia staccherà il biglietto per il Qatar potrebbe tornare a Milanello con una carica di entusiasmo che potrebbe essere decisiva nelle ultime giornate.