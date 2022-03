Milan, Kalulu: "Sfidare Ibra ogni giorno è faticoso e gratificante"

MILAN

Il difensore francese: "Lui e Giroud vogliono vincere sempre"

Il segreto della crescita di Pierre Kalulu? Zlatan Ibrahimovic. "Essere un difensore del Milan significa allenarmi ogni contro Ibrahimovic. È faticoso e gratificante ogni volta, sia Zlatan che Giroud vogliono sempre vincere. Quando vengono a parlarti devi mostrare l'ego e rispondere. In allenamento, se metti la spalla diventa una piccola lotta. Devi sempre avere fame di vincere. I nostri allenamenti sono da vedere: facciamo gare, duelli e grande intensità durante la partita", le parole del difensore francese che si è guadagnato la fiducia di Pioli. Getty Images

Proprio il mister rossonero l'ha aspettato: "Mi spinge ad essere attento a tutto e si vedono i risultati. Nella mia gioventù, non sono mai stato il giocatore che ci si aspettava. Non sono mai stato il giocatore atteso, colui per il quale fai lo sforzo. Ero spesso nella situazione in cui il treno sarebbe partito senza di me. Ho dovuto tornare al lavoro molto rapidamente", le dichiarazioni a L'Equipe.

Una grande responsabilità giocare nel Milan: "Devi calcolare i tuoi percorsi, evitare il centro della città durante l'ora di punta perché fa molto caldo. Molte persone che mi sono vicine mi hanno raccontato la storia del grande Milan degli anni '90".