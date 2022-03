Calcio, amichevoli: Francia vincente nel segno… del Milan

AMICHEVOLI

Cross di Theo Hernandez e colpo di testa vincente di Giroud nel 2-1 dei transalpini sulla Costa d’Avorio. Ok Norvegia e Grecia

Allo stade Vélodrome di Marsiglia la Francia piega 2-1 in amichevole la Costa d’Avorio. Ospiti avanti nel punteggio al 19’ grazie a Pépé, poi i campioni del mondo pareggiano al 22’ grazie un’azione costruita da due calciatori del Milan: arriva infatti il colpo di testa vincente di Giroud sul cross di Theo Hernandez. In pieno recupero, la decide uno stacco aereo di Tchouaméni. Vincono Norvegia e Grecia, rispettivamente contro Slovacchia e Romania. Getty Images

In un Vélodrome di Marsiglia che, poco prima del fischio d’inizio dell’amichevole, aveva fischiato Kimpembe e (un po’) anche Mbappé, la Francia piega 2-1 la Costa d’Avorio in extremis. Ivoriani in vantaggio al 19’: lanciato in profondità da Ibrahim Sangaré, Nicolas Pépé dribbla Lucas Hernandez sulla destra e colpisce in maniera ravvicinata da angolazione ravvicinata: il suo tiro da mezza altezza trafigge Lloris sul primo palo. Tuttavia i campioni del mondo in carica agguantano l’immediato 1-1 dopo tre minuti, per merito di due giocatori del Milan: Badra Ali Sangaré respinge il tiro di Theo Hernandez da posizione defilata, Pogba recupera e restituisce all’esterno rossonero, che crossa sul secondo palo e Giroud pareggia con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Gol numero 47 in Nazionale per lui, a sole 4 lunghezze dal detentore del record Thierry Henry. Ripresa meno vivace rispetto al primo tempo, anche se Badra Ali Sangaré compie una prodezza sulla sua sinistra deviando il tiro ravvicinato di Griezmann. Bravo, sul fronte opposto, anche Lloris su Konan e Aurier. Si arriva così al gol vittoria francese al 93’: calcio d’angolo di Guendouzi e stacco aereo di Tchouaméni.

LE ALTRE PARTITE

Tra le altre Nazionali di calcio più importanti impegnate in amichevole in serata, la Norvegia piega 2-0 la Slovacchia nel finale di partita: all’ Ulleval Stadion di Oslo a decidere la sfida sono Haaland al 77’ (docile tocco sotto di sinistro su suggerimento di Thorstvedt) e Odegaard all’80’. La Grecia passa 1-0 in Romania: a Bucarest decide una rete di Bouchalakis al 39’.

Per il resto, troviamo un Lussemburgo che cade in casa 3-1 contro l’Irlanda del Nord, la Nazionale che ci ha sostanzialmente “costretto” agli spareggi per (non) volare ai Mondiali in Qatar. Malta piega 1-0 Azerbaigian. In Bosnia Erzegovina, successo per la Georgia per 1-0. Liechtenstein sconfitto 6-0 da Capoverde. San Marino steso 2-1 dalla Lituania. Infine, piccola annotazione quasi ‘nostalgica’ dal punto di vista sportivo: nello scontro tra due piccolissimi Paesi, Andorra vince 1-0 contro la Nazionale di Saint Kitts e Nevis, federazione dell’America centrale, celebre per avere dato ai natali a Kim Collins, finalista olimpico nei 100 metri piani sia a Sidney 2000 sia ad Atene 2004.

