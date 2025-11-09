Milan, blackout e allergia alle piccole: ad Allegri serve la sosta per rimettere insieme le idee

Quelli col Parma, va detto (e chiediamo scusa ai tifosi emiliani), sono di certo due punti persi per un Milan che era partito forte e si era portato avanti di due gol. Ma le partite durano 90' e va dato merito ai Ducali allenati da Cuesta, perché non hanno mai mollato la presa e anzi hanno saputo sfruttare gli errori dei rossoneri per guadagnarsi quel punto che dopo soli 25' di gioco sembrava un miraggio. Atteggiamenti diversi, voglia diversa, risultato diverso. Perché da un lato c'è stata l'intuizione giusta per sfruttare un momento di down generale all'interno del match. Dall'altro, come lo stesso Allegri ha sottolineato nel post partita, non si è battagliato quando c'era bisogno di andare in battaglia. C'è stata la superficialità di chi sentiva il match sotto controllo e che, con episodi da palla inattiva, è invece sfuggita di mano.