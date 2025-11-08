Serie A, le pagelle di Parma-Milan 2-2: Saelemaekers e Leao imprescindibili, Delprato ringrazia Fofana

Modric 6,5 - Il centrocampo del Milan è al sicuro se le chiavi sono affidate al croato. Quasi scontato, ma quando ha la palla al piede non ci sono dubbi che sarà ben gestita. Illumina il gioco dei rossoneri con passaggi al bacio, ma non sempre vengono sfruttati al meglio. Nel finale sfiora la rete della vittoria, ma Suzuki è fortunato.